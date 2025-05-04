فيديو - ميسي يعيد إنتر ميامي الى سكّة الانتصارات

That man Messi strikes again!



Patrick Mahomes is loving it. 👏 pic.twitter.com/o0HXoxaqxa — Major League Soccer (@MLS) May 4, 2025

بعد ثلاثة أيام على خروج إنتر ميامي من كأس أبطال الكونكاكاف، بخسارته في نصف النهائي ضد فانكوفر وايتكابس الكندي بإجمالي (1-5) ذهابا وايابا، قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الى الانتصار برباعية مقابل هدف على نيويورك ريد بولز ضمن الدوري الأميركي.وسجل ميسي هدف إنتر ميامي الرابع، وهو الأول له في المسابقة المحلية منذ 6 نيسان - أبريل الماضي، فيما صنع الأوروغواياني لويس سواريز هدفاً وسجل آخر، تماماً كما الأرجنتيني مارسيلو فينغاندت، بينما سجل الهايتي فافا بيكويت هدف ميامي الأول.هذا الهدف هو رقم 859 في مسيرة ميسي، منها 9 أهداف هذا الموسم و3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة في كافة البطولات.