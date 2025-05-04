الجرذان تتدخل في الوجبة المفضلة للجمهور الإسباني !!

منع جماهيره من تناول وجبتههم المفضلة في ملعبه

في حدث غريب من نوعه، قرر نادي إلتشي، متصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني، منع جماهيره من تناول وجبتههم المفضلة في ملعبه، والسبب هو الجرذان.

وذكرت وسائل الاعلام أن ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" التابع لنادي إلتشي، الذي يتسع لـ34 ألف متفرج، أصبح مليئاً بالحشرات، والسبب هو تناول المشجعين لبذور دوار الشمس، ورمي القشور على الأرض، ما يتسبب في انسداد الأنابيب وتلف المقاعد وطلاء الأسطح واجتذاب الجرذان.

وقال إلتشي في بيان "قررنا منع بيع واستهلاك بذور دوار الشمس في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، بدءاً من مباراتنا التالية ضد ليفانتي، استجابةً لضرورة حماية الملعب، وضمان النظافة، وتعزيز التزامنا بالاستدامة واحترام البيئة".







