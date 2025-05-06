عملية سطو تؤجل تدريبات رايو فاليكانو

كان رايو فاليكانو قد حدد حصته التمرينية يوم الاثنين

قرر المدير الرياضي ديفيد كوبينيو تعليق التدريب الصباحي بعد اجتماع عاجل، وكان رايو فاليكانو قد حدد حصته التمرينية يوم الاثنين على ملعب سيوداد ديبورتيفا، استعداداً للمباراة الحاسمة ضد لاس بالماس في الدوري الاسباني، بعد فوزه على خيتافي يوم الجمعة الماضي.

ومع ذلك، لم يتمكن الفريق من التدريب كما هو مخطط له بسبب حدوث سرقة لبعض المعدات الرياضية في مرافق رايو فاليكانو.

بقي اللاعبون في غرفة خلع الملابس لأكثر من ساعة دون الدخول إلى الملعب، ثم بدأوا في مغادرة المرافق دون الدخول إلى الملعب الرئيسي.

كان السبب هو عملية سطو حصلت في سيوداد ديبورتيفا، حيث يُزعم أن المعدات الرياضية سرقت، ما سيؤثر بشكل مباشر على تدريبات بعض لاعبي الفريق الأول، ثم وصل رئيس النادي راؤول مارتن بريسا إلى الملعب ظهراً، حيث تقرر اقامة التدريب بعد الظهر، كما هو مقرر.

ويحتل رايو فاليكانو المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يقبع لاس بالماس في المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط برصيد 32 نقطة.







