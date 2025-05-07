هل ينتقل برونو فيرنانديز الى السعودية برقم فلكيّ؟

الهلال السعودي يفكر جدياً في التعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي

ذكرت وسائل اعلام انجليزية ان نادي الهلال السعودي يفكر جدياً في التعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز.

وعلى الرغم من النتائج السيئة لفريقه مانشستر يونايتد في الموسم الأكثر كارثية في تاريخ النادي، حيث يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، الا ان برونو فيرنانديز شكّل علامة فارقة مختلفة، وقد يكون الاميز في الفريق.

وأشارت وسائل اعلام الى ان الهلال قد يقدم اعلى عرض في تاريخ الكرة البريطانية، من اجل ضم قائد مانشستر يونايتد، علماص ان اعلى صفقة تمت هي تلك انتهت الى انتقال مويسيس كايسيدو من برايتون الى تشلسي بقيمة 115 مليون جنيه استرليني.

ويلعب مانشستر يونايتد ليل الغد الخميس مع ضيفه اتليتك بلباو الاسباني على بطاقة التأهل للمباراة النهائية للدوري الاوروبي، وهو شبه ضامن لموقعه فيها لفوزه خارج ميدانه (3-0) سجل منها فرنانديز هدفين.





