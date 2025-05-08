الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فلامنجو البرازيلي يريد ضم جواو فيليكس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فلامنجو البرازيلي يريد ضم جواو فيليكس
A-
A+

كرة القدم

2025-05-08 | 03:34
فلامنجو البرازيلي يريد ضم جواو فيليكس

تقترب كأس العالم للأندية بسرعة

تقترب كأس العالم للأندية بسرعة، وبدأت الأندية المتأهلة في التحرك في السوق بحثا عن بعض التعزيزات الإضافية، مستفيدة من نافذة الانتقالات الإضافية التي ستفتح لهذه المناسبة.

وأحد الأندية التي تُعدّ لذلك هو فلامنجو، الذي يهدف للمنافسة على قدم المساواة مع الأندية الأوروبية الكبرى التي ستشارك في هذه المواجهة من بطولة العالم.

وفي الواقع، يقال في البرازيل أن نادي ريو دي جانيرو يستهدف ضم البرتغالي الدولي جواو فيليكس من ميلان البرتغالي، الذي يلعب على سبيل الإعارة في إيطاليا من تشيلسي.

ومن المتوقع ان يحاول فلامنجو إقناع تشيلسي، الذي يمتلك حقوق اللاعب، بعد دفع أكثر من 50 مليون يورو لأتلتيكو مدريد الموسم الماضي، بأن فترة في البرازيل يمكن أن تمنح البرتغالي فرصة جديدة.

 

فلامنجو البرازيلي يريد ضم جواو فيليكس

رياضة

كرة القدم

جواو فيليكس

فلامنجو

تشيلسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيمي فاردي وزوجته الى أميركا ولكن ليس لكرة القدم !!
هل يهزّ دي بروين كرة القدم العالمية بانتقال مفاجئ؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

جيمي فاردي وزوجته الى أميركا ولكن ليس لكرة القدم !!
03:39

جيمي فاردي وزوجته الى أميركا ولكن ليس لكرة القدم !!

أعلن فاردي رحيله عن ليستر سيتي في نهاية الموسم

03:39

جيمي فاردي وزوجته الى أميركا ولكن ليس لكرة القدم !!

أعلن فاردي رحيله عن ليستر سيتي في نهاية الموسم

هل يهزّ دي بروين كرة القدم العالمية بانتقال مفاجئ؟
01:19

هل يهزّ دي بروين كرة القدم العالمية بانتقال مفاجئ؟

من المرتقب أن يغادر كيفن دي بروين فريقه في نهاية الموسم

01:19

هل يهزّ دي بروين كرة القدم العالمية بانتقال مفاجئ؟

من المرتقب أن يغادر كيفن دي بروين فريقه في نهاية الموسم

تورام يسخر من يامال قبل أن يحذف المنشور
01:16

تورام يسخر من يامال قبل أن يحذف المنشور

تأهّل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على برشلونة

01:16

تورام يسخر من يامال قبل أن يحذف المنشور

تأهّل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على برشلونة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025