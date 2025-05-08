فلامنجو البرازيلي يريد ضم جواو فيليكس

تقترب كأس العالم للأندية بسرعة، وبدأت الأندية المتأهلة في التحرك في السوق بحثا عن بعض التعزيزات الإضافية، مستفيدة من نافذة الانتقالات الإضافية التي ستفتح لهذه المناسبة.

وأحد الأندية التي تُعدّ لذلك هو فلامنجو، الذي يهدف للمنافسة على قدم المساواة مع الأندية الأوروبية الكبرى التي ستشارك في هذه المواجهة من بطولة العالم.

وفي الواقع، يقال في البرازيل أن نادي ريو دي جانيرو يستهدف ضم البرتغالي الدولي جواو فيليكس من ميلان البرتغالي، الذي يلعب على سبيل الإعارة في إيطاليا من تشيلسي.

ومن المتوقع ان يحاول فلامنجو إقناع تشيلسي، الذي يمتلك حقوق اللاعب، بعد دفع أكثر من 50 مليون يورو لأتلتيكو مدريد الموسم الماضي، بأن فترة في البرازيل يمكن أن تمنح البرتغالي فرصة جديدة.