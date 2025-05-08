جيمي فاردي وزوجته الى أميركا ولكن ليس لكرة القدم !!

أعلن جيمي فاردي، أسطورة "الثعالب"، قبل أكثر من أسبوع، رحيله عن ليستر سيتي في نهاية الموسم، مع هبوط الفريق إلى بطولة الدرجة الاولى، دون الكشف عن أي شيء عن مستقبله.

وذكرت "ذا صنّ"، أن المهاجم قد يتوجه إلى الولايات المتحدة، في خطوة ليست رياضية وحسب، اذ يمكن أن يكون جيمي فاردي وشريكته ريبيكا فاردي بطلا برنامج تلفزيوني واقعي أميركي.

وكشف مصدر لوسائل إعلام بريطانية أن "الولايات المتحدة هي الخطوة التالية الأكثر ترجيحا لفاردي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن بيكي أبدت اهتماما بالعمل في التلفزيون هناك، وأجرت محادثات مع مبدعي Selling Sunset في وقت سابق من هذا العام".

ولن تكون هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ريبيكا على شاشة التلفزيون، لأنها شخصية متكررة في وسائل الإعلام البريطانية، وكانت مشاركة في "أنا من المشاهير ... أخرجني من هنا" في العام 2017، وفي "الرقص على الجليد" في العام 2021.

كذلك، انتشرت ريبيكا فاردي على نطاق واسع بعد خسارتها في قضية تشهير ضد كولين واين روني، تسمى محاكمة "واغاثا كريستي".