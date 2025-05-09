أيام لا تصدق للأخوين إنزاغي .. فيليبو وسيموني

يا لها من أيام لا تصدق للأخوين إنزاغي، فيليبو وسيموني ...

يا لها من أيام لا تصدق للأخوين إنزاغي، فيليبو وسيموني ...

يوم الأحد، قاد فيليبو إنزاجي، الملقب بسوبر بيبو أو سوبر غول، فريقه بيزا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد غياب دام 34 عاماً.

ويوم الثلاثاء، قاد سيموني إنزاغي فريقه إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بتجاوزه برشلونة الإسباني (3-3 و4-3) في إياب نصف نهائي.

في الموسم المقبل، سوف يجتمع الشقيقان في الدوري الايطالي مرتين، وربما في كأس ايطاليا، ولكن هذه المرة وجهاً لوجه.







