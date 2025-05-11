فيديو - لحظات من الجنون مع عودة هامبورج الى الأضواء

🇩🇪✅ Pitch invasion by the Hamburger SV fans after promotion to the Bundesliga was confirmed! Huge moment for them. 💙✨ pic.twitter.com/Fg2Zo6dwgn https://t.co/nXZ2eTF43L — EuroFoot (@eurofootcom) May 10, 2025

لحظات من الجنون والانفلات الجماهيري سادت مع صافرة النهاية من حكم المباراة، إيذاناً بعودة هامبورج الى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) بعد سبعة أعوام من المنافسة في الدرجة الثانية.وعاد هامبورج إلى الدرجة الأولى، اثر فوزه الكاسح على اولم الهابط للدرجة الثالثة (6-1) عصر امس السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية.ورفع هامبورج رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة، بفرق نقطة واحدة عن كولن الوصيف، وأربع نقاط عن إيلفرسبيرج الثالث ، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.وفاز هامبورج بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني، كما فاز بكأس ألمانيا وكأس أوروبا وكأس أبطال الكؤوس خلال عصره الذهبي أواخر السبعينيات والنصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، بفريق كان نجوماً أمثال كيفن كيجان وفيليز ماجات ومانفريد كالتز.وفي العام 2018، أصبح هامبورج آخر فريق مؤسس للدوري الألماني عام 1963 يهبط للدرجة الثانية، وفشل ست مرات في العودة إلى دوري الأضواء.