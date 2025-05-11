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فيديو - لحظات من الجنون مع عودة هامبورج الى الأضواء

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فيديو - لحظات من الجنون مع عودة هامبورج الى الأضواء
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كرة القدم

2025-05-11 | 05:51
فيديو - لحظات من الجنون مع عودة هامبورج الى الأضواء

لحظات من الجنون والانفلات الجماهيري سادت مع صافرة النهاية

لحظات من الجنون والانفلات الجماهيري سادت مع صافرة النهاية من حكم المباراة، إيذاناً بعودة هامبورج الى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) بعد سبعة أعوام من المنافسة في الدرجة الثانية.
وعاد هامبورج إلى الدرجة الأولى، اثر فوزه الكاسح على اولم الهابط للدرجة الثالثة (6-1) عصر امس السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية.
ورفع هامبورج رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة، بفرق نقطة واحدة عن كولن الوصيف، وأربع نقاط عن إيلفرسبيرج الثالث ، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.
وفاز هامبورج بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني، كما فاز بكأس ألمانيا وكأس أوروبا وكأس أبطال الكؤوس خلال عصره الذهبي أواخر السبعينيات والنصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، بفريق كان نجوماً أمثال كيفن كيجان وفيليز ماجات ومانفريد كالتز.
وفي العام 2018، أصبح هامبورج آخر فريق مؤسس للدوري الألماني عام 1963 يهبط للدرجة الثانية، وفشل ست مرات في العودة إلى دوري الأضواء.



فيديو - لحظات من الجنون مع عودة هامبورج الى الأضواء

رياضة

كرة القدم

هامبورج

بوندسليجا

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