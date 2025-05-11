فيديو - فالنسيا .. من مهدد بالهبوط الى منافس على مقعد أوروبيّ !!

🇬🇪🧤A fantastic save from Mamardashvili for his 8th clean sheets of the season!🔒



Valencia beat Getafe 3-0 and sit 1 point behind the European zone!🔥



pic.twitter.com/GLHtEBlk6P — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 10, 2025

قبل أن يتولى كارلوس كوربيران المهام الفنية، كان فالنسيا مهدداً بالهبوط الى الدرجة الثانية في اسبانيا، ولم يكن قد حقق سوى انتصارين في "الليغا" فقط.ومنذ وصوله، لم يخسر فالنسيا أي مباراة في عشر مواجهات متتالية خاضها، محققاً ست انتصارات وأربع تعادلات، حاصداً 22 نقطة.فقد تعادل فالنسيا مع اوساسونا (3-3) وفاز (2-1) على ريال بالادوليد وتعادل مع جيرونا (1-1) وفاز على ريال مايوركا (1-0) وعلى ريال مدريد (2-1) واشبيلية (1-0) وتعادل (1-1) مع رايو فاليكانو واسبانيول وفاز (3-2) على لاس بالماس و(3-0) على خيتافي.ويحتل فالنسيا الآن المركز العاشر برصيد 45 نقطة، متخلفاً بأربع نقاط فقط عن سلتا فيغو السابع، المتأهل حالياً الى تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، قبل ثلاث جولات من عمر المسابقة، يلاعب فيها ديبورتيفو آلافيس وأتليتك بلباو وريال بيتيس.