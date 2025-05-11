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فيديو - فالنسيا .. من مهدد بالهبوط الى منافس على مقعد أوروبيّ !!

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فيديو - فالنسيا .. من مهدد بالهبوط الى منافس على مقعد أوروبيّ !!
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كرة القدم

2025-05-11 | 05:57
فيديو - فالنسيا .. من مهدد بالهبوط الى منافس على مقعد أوروبيّ !!

محققاً ست انتصارات وأربع تعادلات، حاصداً 22 نقطة

قبل أن يتولى كارلوس كوربيران المهام الفنية، كان فالنسيا مهدداً بالهبوط الى الدرجة الثانية في اسبانيا، ولم يكن قد حقق سوى انتصارين في "الليغا" فقط.
ومنذ وصوله، لم يخسر فالنسيا أي مباراة في عشر مواجهات متتالية خاضها، محققاً ست انتصارات وأربع تعادلات، حاصداً 22 نقطة.
فقد تعادل فالنسيا مع اوساسونا (3-3) وفاز (2-1) على ريال بالادوليد وتعادل مع جيرونا (1-1) وفاز على ريال مايوركا (1-0) وعلى ريال مدريد (2-1) واشبيلية (1-0) وتعادل (1-1) مع رايو فاليكانو واسبانيول وفاز (3-2) على لاس بالماس و(3-0) على خيتافي.
ويحتل فالنسيا الآن المركز العاشر برصيد 45 نقطة، متخلفاً بأربع نقاط فقط عن سلتا فيغو السابع، المتأهل حالياً الى تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، قبل ثلاث جولات من عمر المسابقة، يلاعب فيها ديبورتيفو آلافيس وأتليتك بلباو وريال بيتيس.



فيديو - فالنسيا .. من مهدد بالهبوط الى منافس على مقعد أوروبيّ !!

رياضة

كرة القدم

كارلوس كوربيران

فالنسيا

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