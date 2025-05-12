فيديو - ArchivoVAR: أخطاء كارثية لحكم الكلاسيكو

لا تعليق😂😐 pic.twitter.com/n0ShmvfwRH — FCB World (@forcabarca_ar) May 11, 2025 🚨GOL CONCEDIDO AL REAL MADRID EN UNA FALTA CLARÍSIMA DE VALVERDE A LAMINE, LIGA PODRIDA‼️pic.twitter.com/O8V6ZreBzZ — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) May 11, 2025

ذكر حساب (ArchivoVAR) على منصة إكس أن هدف ريال مدريد الثاني في مرمى برشلونة غير صحيح، لأن اللعبة في الأساس بدأت بخطأ من فيدريكو فالفيردي على لامين يامال.ورأى الحساب أن هناك ضربة جزاء صحيحة لم يتم احتسابها لبرشلونة في الشوط الثاني، حين قطع تشاوميني الكرة بيده بشكل فاضح بعد تسديدة فيران توريس.كما اعتبر الحساب أن حكم الفيديو المساعد ارتكب خطأ جسيماً للغاية، حين ألغى هدف فيرمين لوبيز في الدقيقة 90+7، لأن نص القانون كما ذكر هو "لا تعتبر مخالفة إذا كان هناك تعامل مع الكرة أو مراوغة للخصم".وتغلب برشلونة على ريال مدريد (4-3) في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري الاسباني، رافعاً الفرق في الصدارة الى سبع نقاط قبل ثلاث جولات على ختام البطولة.