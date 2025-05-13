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برشلونة يقتحم ريال مدريد من خلال الجهاز الفني المعاون لتشابي

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برشلونة يقتحم ريال مدريد من خلال الجهاز الفني المعاون لتشابي
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كرة القدم

2025-05-13 | 01:22
برشلونة يقتحم ريال مدريد من خلال الجهاز الفني المعاون لتشابي

معلومات عن الجهاز الفني المعاون للمدرب الاسباني تشابي ألونسو

نشرت صحيفة ماركا معلومات عن الجهاز الفني المعاون للمدرب الاسباني تشابي ألونسو مع ناديه الجديد ريال مدريد.
وما هو مؤكد هو أن تشابي سيحضر معه ثلاثة من المعاونين من باير ليفركوزن، حيث كان الأولان معروفين بشكل أفضل والثالث أقل شهرة.
سيباس باريلا، اليد اليمنى لتشابي، والشخص الذي يحل محله في حالة الطرد أو الغياب، أرجنتيني الولادة، كان معه منذ الفترة التي قضاها في ريال مدريد، ثم ذهبا معا إلى ريال سوسييداد ب، ومنه الى المانيا.  
ألبرتو إنسيناس، كان الكاتالوني البالغ من العمر 43 عاما في باير ليفركوزن عندما وصل تشابي، وهو يعمل كمدرب مساعد ثالث.
لم يكن شهيراً حين عمل في برشلونة في العام 2018، كمساعد لغارسيا بيمينتا في الفريق الاحتياطي، وانضم بعد 3 سنوات الى باير مساعدا لجيراردو سيوان ، المدرب الإسباني السويسري الذي سبق تشابي.
إسماعيل كامنفورتي لوبيز، يبلغ من العمر 40 عاماً، ويعمل كمدرب بدني و / أو رئيس المنهجية، ومع انه صغير في السنّ، ولكن لديه الكثير من الخبرة.
بدأ في برشلونة ب، حيث كان مساعدا لدومينيك تورنت، ثم ذهب إلى نيويورك والدانمارك ... حتى وصل إلى ليفركوزن في العام 2021، وهناك التقى تشابي، وسينتقل معه إلى ريال مدريد.



برشلونة يقتحم ريال مدريد من خلال الجهاز الفني المعاون لتشابي

رياضة

كرة القدم

تشابي ألونسو

ريال مدريد

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