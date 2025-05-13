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البرازيلي أنتوني مطلوب في كل مكان ...

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البرازيلي أنتوني مطلوب في كل مكان ...
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كرة القدم

2025-05-13 | 01:23
البرازيلي أنتوني مطلوب في كل مكان ...

أصبح اللاعب البرازيلي بطلا مشهورا في إسبانيا

أصبح اللاعب البرازيلي بطلا مشهورا في إسبانيا في النصف الثاني من الموسم، منذ وصوله على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.
ويبدو "الشياطين الحمر" سعداء لرؤية الاهتمام المتزايد به، وقد اعترف أنتوني بمدى سعادته في ريال بيتيس، وأعرب مانو فاجاردو، المدير الرياضي للفريق في عدة مناسبات عن الرغبة في التمسك به، وأن المحادثات جارية من أجل ذلك.
وتكمن المشكلة في تحمل تكاليف الانتقال النهائي، ويتطلع النادي إلى الاحتفاظ به في صفقة إعارة الموسم المقبل، لكن يونايتد يعطي الأولوية لبيع اللاعب البرازيلي، ويحرص على استخدامه لجلب الأموال، وقد حدّد سعرا يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.
وبعد التقارير السابقة التي أفادت بأن أتلتيكو مدريد استفسر عن إمكانية ضم أنتوني، أكدت مصادر مقربة من فوتبول إسبانيا أنّ النادي المدريدي يخطط لإجراء محادثات مع اليونايتد بعد جمع معلومات عنه وإجراء اتصالات مع معسكره، كما أنّهم متحمّسون لضم جناح اليونايتد أليخاندرو جارناتشو,
ولكن يُعتقد أن تكلفة الصفقتين ستكون عقبة كبيرة، كما يعتزم فياريال منافس بيتيس على مركز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فتح مفاوضات مع يونايتد، وهو حال يوفنتوس الإيطالي، ويترقب الجميع ظهور اللاعب بمواجهة تشيلسي في نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي.





البرازيلي أنتوني مطلوب في كل مكان ...

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

الشياطين الحمر

أنتوني

ريال بيتيس

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