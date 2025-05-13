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هل يُتوّج برشلونة غداً بطلاً لإسبانيا؟

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هل يُتوّج برشلونة غداً بطلاً لإسبانيا؟
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كرة القدم

2025-05-13 | 01:24
هل يُتوّج برشلونة غداً بطلاً لإسبانيا؟

بات برشلونة متفوقاً على غريمه التقليدي بفرق سبع نقاط

بعد فوزه على ريال مدريد (4-3) يوم الاحد الفائت ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني، بات برشلونة متفوقاً على غريمه التقليدي بفرق سبع نقاط، قبل ثلاث جولات على ختام "الليغا".
وفي الحقيقة، قد يتوّج برشلونة ليل الغد الاربعاء باللقب اذا ما خسر ريال مدريد مباراته أمام ريال مايوركا، حيث سيتوقف رصيده عند 75 نقطة ومباراتين متبقيتين .. غير كافيتين.
ويمتلك النادي الكاتالوني 82 نقطة، وهو بحاجة الى نقطتين فقط من أصل 9 متاحة في مبارياته الثلاث المتبقية كي يتوّج. 
ففي حال فوز ريال مدريد في مبارياته الثلاث المتبقية، سيصل رصيده إلى 84 نقطة، واذا ترافق ذلك مع تعادل برشلونة في مباراتين وخسارته الثالثة، فهو سيصل إلى 84 نقطة أيضا، لكنه سيتوج بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة أمام ريال مدريد.
 
 
جدول المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني:
الجولة 36:
ريال مدريد × مايوركا (الأربعاء 14 الجاري)
إسبانيول × برشلونة (الخميس 15 الجاري)
الجولة 37:
برشلونة × فياريال (الأحد 18 الجاري)
إشبيلية × ريال مدريد (الأحد 18 الجاري)
الجولة 38:
أتلتيك بلباو × برشلونة (الأحد 25 الجاري)
ريال مدريد × ريال سوسييداد (الأحد 25 الجاري)


هل يُتوّج برشلونة غداً بطلاً لإسبانيا؟

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

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