مدرب مانشستر يونايتد يهين إدارة النادي بتصرّف راقٍ

يلعب مانشستر يونايتد في قمّة انجليزية خالصة مع توتنهام

على الرغم من أن تصرّفه الراقي حمل إهانة للمتحكم الحالي بناديه مانشستر يونايتد، المالك المشارك السير جيم راتكليف، لم يتردد المدرب البرتغالي روبن أموريم في القيام به.

فقد دفع أموريم من جيبه الخاص، تكاليف ثلاثين شخصاً من طاقمه، لاصطحاب عائلاتهم إلى نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل في مدينة بلباو الإسبانية، حيث يلعب مانشستر يونايتد في قمّة انجليزية خالصة مع توتنهام.

وكانت إدارة النادي قد أبلغت الجميع بأنه سيتعين على المدربين والأخصائيين الفيزيائيين وفريق الدعم دفع ثمن تذاكرهم الخاصة.







