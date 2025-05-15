الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-05-15 | 00:19
ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

صحيح أن ريال مدريد حقق فوزاً مثيراً ليل أمس الثلاثاء

صحيح أن ريال مدريد حقق فوزاً مثيراً ليل أمس الثلاثاء، على ريال مايوركا (2-1)، ورفع رصيده الى 78 نقطة، مقلّصاً الفرق الى أربع نقاط مع برشلونة المتصدّر (82)، الذي يحتاج الى الفوز الليلة على اسبانيول، لحسم لقب "الليغا"، الا أن أيّاً من لاعبيه لم يكن نجم المباراة.
فقد تُوّج ليو رومان، حارس مرمى ريال مايوركا، نجماً بلا منازع للقاء الذي جرى على أرض ملعب سانتياجو برنابيو، حيث بلغ عدد تصدياته المدهشة عشرة، قبل أن يتلقى هدف الهزيمة في الدقيقة الأخيرة.
وهذه هي المرة الثانية، التي يُتوّج فيها حارس المرمى الاسباني، البالغ 24 عاماً، بعد تصدّيه لـ12 كرة أمام برشلونة في وقت سابق، حاصداً لقب أكثر عدد تصديات لحارس مرمى في لا ليغا هذا الموسم.


ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

ليو رومان

ريال مايوركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أرتورو فيدال المشاكس يهزم فريقه !!
فيديو - تصدّر بتسع نقاط وخسر القمّة في لحظة قاتلة

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟
00:22

هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟

يحلّ برشلونة ضيفاً على اسبانيول في ديربي كاتالونيا

00:22

هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟

يحلّ برشلونة ضيفاً على اسبانيول في ديربي كاتالونيا

فيديو - ومن الحب ما قتل .. جماهير هامبورج تُحطّم ملعبها !!
00:21

فيديو - ومن الحب ما قتل .. جماهير هامبورج تُحطّم ملعبها !!

فيديو يُظهر الأضرار الهائلة التي تعرّض لها الملعب نتيجة غزو الجماهير

00:21

فيديو - ومن الحب ما قتل .. جماهير هامبورج تُحطّم ملعبها !!

فيديو يُظهر الأضرار الهائلة التي تعرّض لها الملعب نتيجة غزو الجماهير

فيديو - أرتورو فيدال المشاكس يهزم فريقه !!
00:19

فيديو - أرتورو فيدال المشاكس يهزم فريقه !!

تم طرد لاعب خط الوسط التشيلياني خلال مباراة فريقه

00:19

فيديو - أرتورو فيدال المشاكس يهزم فريقه !!

تم طرد لاعب خط الوسط التشيلياني خلال مباراة فريقه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025