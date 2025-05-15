ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

صحيح أن ريال مدريد حقق فوزاً مثيراً ليل أمس الثلاثاء

صحيح أن ريال مدريد حقق فوزاً مثيراً ليل أمس الثلاثاء، على ريال مايوركا (2-1)، ورفع رصيده الى 78 نقطة، مقلّصاً الفرق الى أربع نقاط مع برشلونة المتصدّر (82)، الذي يحتاج الى الفوز الليلة على اسبانيول، لحسم لقب "الليغا"، الا أن أيّاً من لاعبيه لم يكن نجم المباراة.

فقد تُوّج ليو رومان، حارس مرمى ريال مايوركا، نجماً بلا منازع للقاء الذي جرى على أرض ملعب سانتياجو برنابيو، حيث بلغ عدد تصدياته المدهشة عشرة، قبل أن يتلقى هدف الهزيمة في الدقيقة الأخيرة.

وهذه هي المرة الثانية، التي يُتوّج فيها حارس المرمى الاسباني، البالغ 24 عاماً، بعد تصدّيه لـ12 كرة أمام برشلونة في وقت سابق، حاصداً لقب أكثر عدد تصديات لحارس مرمى في لا ليغا هذا الموسم.





