فيديو - أرتورو فيدال المشاكس يهزم فريقه !!

Increíble lo que pasó con Vidal 🇨🇱



Gesticuló contra la gente de Racing ¿sin acordarse que estaba amonestado? y terminó recibiendo la segunda tarjeta amarilla.



🟥 Expulsado el Rey Arturo pic.twitter.com/pYcvYFCiFt — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 15, 2025

كان أرتورو فيدال في دائرة الضوء مرة أخرى، ولكن هذه المرة لأسباب سلبية، حيث تم طرد لاعب خط الوسط التشيلياني خلال مباراة فريقه كولو كولو ضد راسينغ كلوب، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس ليبرتادوريس 2025، في ليلة يجب نسيانها للفريق التشيلي.ووقع الحادث في الشوط الثاني، على ملعب الفريق الأرجنتيني، حيث تأخر كولو كولو (0-3) وسط سخرية صاخبة من الجماهير، فرد فيدال عليها برفع إصبعين، مشيرا إلى لقبيّ كوبا أميركا اللذين فاز بهما مع تشيلي ضد الأرجنتين تحديداً.فسر الحكم، الذي كان قد منح فيدال بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، هذه الإيماءة على أنها استفزاز متعمد تجاه المشجعين، فأخرج البطاقة الحمراء، تاركاً كولو كولو مع عشرة لاعبين.وحسمت الهزيمة والبطاقة الحمراء لفيدال حملة مخيبة للآمال لكولو كولو، الذي تم إقصاؤه ليس فقط من دور الـ16 من كأس ليبرتادوريس، ولكن عن مكان في كأس سود أميركانا.