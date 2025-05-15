الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - أرتورو فيدال المشاكس يهزم فريقه !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - أرتورو فيدال المشاكس يهزم فريقه !!
A-
A+

كرة القدم

2025-05-15 | 00:19
فيديو - أرتورو فيدال المشاكس يهزم فريقه !!

تم طرد لاعب خط الوسط التشيلياني خلال مباراة فريقه

كان أرتورو فيدال في دائرة الضوء مرة أخرى، ولكن هذه المرة لأسباب سلبية، حيث تم طرد لاعب خط الوسط التشيلياني خلال مباراة فريقه كولو كولو ضد راسينغ كلوب، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس ليبرتادوريس 2025، في ليلة يجب نسيانها للفريق التشيلي.
ووقع الحادث في الشوط الثاني، على ملعب الفريق الأرجنتيني، حيث تأخر كولو كولو (0-3) وسط سخرية صاخبة من الجماهير، فرد فيدال عليها برفع إصبعين، مشيرا إلى لقبيّ كوبا أميركا اللذين فاز بهما مع تشيلي ضد الأرجنتين تحديداً.
فسر الحكم، الذي كان قد منح فيدال بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، هذه الإيماءة على أنها استفزاز متعمد تجاه المشجعين، فأخرج البطاقة الحمراء، تاركاً كولو كولو مع عشرة لاعبين.
وحسمت الهزيمة والبطاقة الحمراء لفيدال حملة مخيبة للآمال لكولو كولو، الذي تم إقصاؤه ليس فقط من دور الـ16 من كأس ليبرتادوريس، ولكن عن مكان في كأس سود أميركانا.



فيديو - أرتورو فيدال المشاكس يهزم فريقه !!

رياضة

كرة القدم

أرتورو فيدال

كولو كولو

راسينغ كلوب

كأس ليبرتادوريس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ومن الحب ما قتل .. جماهير هامبورج تُحطّم ملعبها !!
ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟
00:22

هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟

يحلّ برشلونة ضيفاً على اسبانيول في ديربي كاتالونيا

00:22

هل يُعيد برشلونة كتابة التاريخ أمام اسبانيول في الديربي؟

يحلّ برشلونة ضيفاً على اسبانيول في ديربي كاتالونيا

فيديو - ومن الحب ما قتل .. جماهير هامبورج تُحطّم ملعبها !!
00:21

فيديو - ومن الحب ما قتل .. جماهير هامبورج تُحطّم ملعبها !!

فيديو يُظهر الأضرار الهائلة التي تعرّض لها الملعب نتيجة غزو الجماهير

00:21

فيديو - ومن الحب ما قتل .. جماهير هامبورج تُحطّم ملعبها !!

فيديو يُظهر الأضرار الهائلة التي تعرّض لها الملعب نتيجة غزو الجماهير

ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة
00:19

ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

صحيح أن ريال مدريد حقق فوزاً مثيراً ليل أمس الثلاثاء

00:19

ليو رومان المدهش بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

صحيح أن ريال مدريد حقق فوزاً مثيراً ليل أمس الثلاثاء

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025