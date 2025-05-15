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الحُكم على حكم سابق بالسجن تسع سنوات بتهمة شنيعة

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الحُكم على حكم سابق بالسجن تسع سنوات بتهمة شنيعة
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كرة القدم

2025-05-15 | 06:30
الحُكم على حكم سابق بالسجن تسع سنوات بتهمة شنيعة

أدانت المحكمة الحكم السابق بارتكاب "جريمة مهينة ومذلة"

قضت محكمة ووستر كراون البريطانية بالسجن تسع سنوات على الحكم المساعد السابق في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ستيفن ويلسون، المعروف أيضا باسم ستيفن دور، والبالغ 55 عاماً.
وأدانت هذه المحكمة ويلسون بارتكاب "جريمة مهينة ومذلة"، حيث قام في العام 2009 باستدراج رجل الى موقف سيارات أجرة وسط مدينة ووستر وسط النهار، ومنه الى منزله، بعد أن وعده باصطحابه إلى حفلة "مليئة بالفتيات".
ووفق المحكمة، فقد أغلق ويلسون الباب بعد وصول رجلين آخرين، وقاموا بعرض مواد إباحية على شاشة التلفاز، ثم أجبروا الضحية على تصرفات غير أخلاقية، انتهت باغتصابه في اعتداء استمر لمدة 3 إلى 4 ساعات، قبل أن يسمح له بمغادرة المكان.
وتقدم الضحية ببلاغه في العام 2021، حين قرأ تقارير صحفية عن إدانات سابقة بحق ويلسون، والحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا بسبب جرائم جنسية ضد مراهقين.



الحُكم على حكم سابق بالسجن تسع سنوات بتهمة شنيعة

رياضة

كرة القدم

ستيفن ويلسون

ستيفن دور

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