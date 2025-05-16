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الحكم بالسجن على خمسة مشجعين بتهمة الإساءة لفينيسيوس

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الحكم بالسجن على خمسة مشجعين بتهمة الإساءة لفينيسيوس
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كرة القدم

2025-05-16 | 00:40
الحكم بالسجن على خمسة مشجعين بتهمة الإساءة لفينيسيوس

الإهانات كان لها "نيّة واضحة لإذلال اللاعب وإيذاء كرامته لأسباب عنصريّة"

تم الحكم بالسجن على خمسة من مشجعي بلد الوليد بسبب إساءتهم العنصرية لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في كانون الثاني - ديسمبر.
وبالإضافة إلى السجن لعام واحد، حُكم على الجناة بغرامة مالية قدرها 1,620 يورو بسبب الاعتداء اللفظي الذي وقع في ملعب خوسيه زوريلا في الدقيقة 88 من المباراة التي جمعت بين بلد الوليد وريال مدريد، عندما تم استبدال فينيسيوس، وصدرت من المشجّعين أصوات قردة، ونُعته بـ”القذر الأسود“.
وفي المحكمة، تبين أنّ الإهانات كان لها "نيّة واضحة لإذلال اللاعب وإيذاء كرامته لأسباب عنصريّة"، وتحدّث فينيسيوس بغضب عن العنصريّة في الدوري الإسباني، مدّعيًا أنّ الدوري "ملك للعنصريّين" وقال إنّ إسبانيا أمة جميلة، رحّبت به ويحبّها، لكنّها وافقت على تصدير صورة بلد عنصري إلى العالم.



الحكم بالسجن على خمسة مشجعين بتهمة الإساءة لفينيسيوس

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

فينيسيوس جونيور

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