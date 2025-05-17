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وفاة أيقونة كأس العالم الذي سجّل في مرمى إنجلترا في إيطاليا

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وفاة أيقونة كأس العالم الذي سجّل في مرمى إنجلترا في إيطاليا
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كرة القدم

2025-05-17 | 03:13
وفاة أيقونة كأس العالم الذي سجّل في مرمى إنجلترا في إيطاليا

سجل في مرمى إنجلترا في كأس العالم 1990 في إيطاليا

أعلن المنتخب الكاميروني عن وفاة أيقونة كأس العالم إيمانويل كوندي، الذي سجل في مرمى إنجلترا في كأس العالم 1990 في إيطاليا، عن عمر يناهز 68 عاماً.
شارك كوندي مع الكاميرون في كأس العالم 1982 و1990، وكان بطلًا في وطنه، وأدخل بلاده في حالة من النشوة عندما سجل ركلة جزاء، خلال الفوز في نهائي كأس الأمم الإفريقية 1988 ضد نيجيريا.
ولا يزال ذلك يمثل فصلاً شهيراً في أكثر المنافسات الرياضية شهرة في إفريقيا، وهو كان شوكة دائمة في خاصرة نيجيريا، حيث فاز أيضاً بكأس القارات قبلها بأربع سنوات عندما شارك من على مقاعد البدلاء خلال الفوز (3-1).
كان كوندي رائداً من رواد كرة القدم الكاميرونية، وكان جزءاً من الفريق الذي تألق خلال المشوار إلى ربع نهائي كأس العالم 1990، قبل الخروج من البطولة أمام إنجلترا (2-3) حيث هزّ كوندي الشباك في تلك المباراة.



وفاة أيقونة كأس العالم الذي سجّل في مرمى إنجلترا في إيطاليا

رياضة

كرة القدم

إيمانويل كوندي

كأس العالم

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