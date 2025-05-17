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فيديو كاريكاتوري: هكذا حوّل فليك برشلونة الى بطل

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فيديو كاريكاتوري: هكذا حوّل فليك برشلونة الى بطل
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كرة القدم

2025-05-17 | 03:14
فيديو كاريكاتوري: هكذا حوّل فليك برشلونة الى بطل

نال ألقاب الدوري الاسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلية

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لحساب B/R Football بصياغة كاريكاتورية يُظهر كيف حوّل الألماني هانزي فليك فريقه برشلونة ولاعبيه الى نجوم مسيطرين.
وقدّم فليك في الفيديو وصفة الى البرازيلي رافينيا بعنوان "كيف تحصل على الكرة الذهبية؟"، وإلى الاسباني الموهوب لامين يامال مجموعة من هذه الكرات، وكيف دعا البولندي المعتزل تشيزني للعودة، وحوّل مواطنه روبرت ليفاندوفسكي الى قوة تهديفية، وبيدري الى أفضل صانع العاب في العالم.
وحصد برشلونة الثلاثية هذا الموسم، اذ نال لقبيّ الدوري الاسباني وكأس الملك، بعدما حصد في مطلعه كأس السوبر المحلية.



فيديو كاريكاتوري: هكذا حوّل فليك برشلونة الى بطل

رياضة

كرة القدم

هانزي فليك

برشلونة

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