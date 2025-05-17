نزل في بلباو يستغل النهائي الأوروبي بأسعار خيالية

أسرّة تذكرنا بمسلسل "لعبة الحبار" الذي يعرض على نتفليكس

تعرض نزل في مدينة بلباو الى انتقادات لاذعة بسبب فرضه رسوماً على مشجعي كرة القدم تزيد عن ألفيّ جنيه إسترليني، للإقامة في أسرّة تذكرنا بمسلسل "لعبة الحبار" الذي يعرض على نتفليكس.

ويتوق مشجّعو مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى الإقامة في المدينة الإسبانية قبل نهائي الدوري الأوروبي، الذي يقام على ملعب سان ماميس يوم الأربعاء المقبل.

وجرى اتهام نُزل بلباو متروبوليتان، الذي يقع على بُعد تسع دقائق فقط بالسيارة من الملعب، باستغلال ذلك، حيث شبّه المشجعون الساخطون تجهيزات الغرف بمساكن النوم في لعبة الحبار، التي أصبحت ظاهرة عالمية في العام 2021.

في اللعبة، ضمن البرنامج الكوري الجنوبي، يُجبر المتسابقون على النوم في مستودع مليء بالأسرّة بطابقين، وقد استشاط المشجعون غضباً عندما علموا سعر الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في غرف مماثلة في النزل، إذ سيحتاج أربعة أشخاص بالغين إلى دفع مبلغ ضخم قدره 2,338 جنيه إسترليني إذا أرادوا الإقامة من الثلاثاء 20 أيّار - مايو إلى الجمعة 23 منه.

وتهافت المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من رفع النزل للأسعار بشكل كبير قبل مباراة يوم الأربعاء.







