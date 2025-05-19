قميص لامين يامال يحطّم مبيعات نايكي في يوم واحد

سجل حافل هذا الموسم من 17 هدفا و25 تمريرة حاسمة

في سن 17 عاما فقط، قضى لامين يامال موسما استثنائيا في برشلونة تحت قيادة المدرب هانسي فليك، حيث أثبت الشاب نفسه بقوة كأحد أفضل المهاجمين في العالم، مع سجل حافل من 17 هدفا و25 تمريرة حاسمة.

وبفضل نجاحه في برشلونة، بنى هذا الشاب - الموهبة لنفسه اسما قويا من حيث التسويق، حيث حطّم الرقم القياسي لمبيعات القمصان، اذ أصبح قميص لامين يامال الأكثر مبيعا لدى نايكي في تاريخ برشلونة، في غضون يوم واحد.

فبعد حملته الرائعة مع برشلونة، ومشاركته المتوقعة في نصف نهائي دوري أمم أوروبا أمام فرنسا، بعد فوزه وتأثيره في فوز اسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا، ارتفعت المبيعات وحقق قميصه 2.1 مليون دولار، فيما يزيد قليلا عن 24 ساعة.







