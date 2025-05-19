الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

قميص لامين يامال يحطّم مبيعات نايكي في يوم واحد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قميص لامين يامال يحطّم مبيعات نايكي في يوم واحد
A-
A+

كرة القدم

2025-05-19 | 00:48
قميص لامين يامال يحطّم مبيعات نايكي في يوم واحد

سجل حافل هذا الموسم من 17 هدفا و25 تمريرة حاسمة

في سن 17 عاما فقط، قضى لامين يامال موسما استثنائيا في برشلونة تحت قيادة المدرب هانسي فليك، حيث أثبت الشاب نفسه بقوة كأحد أفضل المهاجمين في العالم، مع سجل حافل من 17 هدفا و25 تمريرة حاسمة.
وبفضل نجاحه في برشلونة، بنى هذا الشاب - الموهبة لنفسه اسما قويا من حيث التسويق، حيث حطّم الرقم القياسي لمبيعات القمصان، اذ أصبح قميص لامين يامال الأكثر مبيعا لدى نايكي في تاريخ برشلونة، في غضون يوم واحد.
فبعد حملته الرائعة مع برشلونة، ومشاركته المتوقعة في نصف نهائي دوري أمم أوروبا أمام فرنسا، بعد فوزه وتأثيره في فوز اسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا، ارتفعت المبيعات وحقق قميصه 2.1 مليون دولار، فيما يزيد قليلا عن 24 ساعة.



قميص لامين يامال يحطّم مبيعات نايكي في يوم واحد

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

هانسي فليك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شخصية سياسية بارزة رئيساً للاتحاد في النمسا

اقرأ ايضا في كرة القدم

شخصية سياسية بارزة رئيساً للاتحاد في النمسا
00:47

شخصية سياسية بارزة رئيساً للاتحاد في النمسا

كان رئيسا للحزب الديمقراطي المسيحي

00:47

شخصية سياسية بارزة رئيساً للاتحاد في النمسا

كان رئيسا للحزب الديمقراطي المسيحي

هكذا جهّز برشلونة لحماية نجمه لامين يامال
00:36

هكذا جهّز برشلونة لحماية نجمه لامين يامال

بينما يواصل مشواره في محاكاة ليونيل ميسي

00:36

هكذا جهّز برشلونة لحماية نجمه لامين يامال

بينما يواصل مشواره في محاكاة ليونيل ميسي

مراهنات في سان جيرمان .. عثمان ديمبيلي يفوز !!
00:34

مراهنات في سان جيرمان .. عثمان ديمبيلي يفوز !!

شوهدت صور تظهر أن هذا الرهان حقيقي وموجود

00:34

مراهنات في سان جيرمان .. عثمان ديمبيلي يفوز !!

شوهدت صور تظهر أن هذا الرهان حقيقي وموجود

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025