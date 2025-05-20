السباق لنيل الحذاء الذهبي الأوروبي: جيوكيريس وصلاح ومبابي

يتواصل السباق لنيل الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2024-2025

يتواصل السباق لنيل الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2024-2025، ويدور رحاه بين ثلاثة لاعبين، السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي، هداف ريال مدريد الاسباني.

بالنسبة للاعب السويدي، فهو سجل 39 هدفاً هذا الموسم، بمعدل نقاط وفق تصنيف الدوري البرتغالي (نقطة ونصف لكل هدف)، وصل الى 58.5، ولم يتبق له أي مباراة، بعد أن حسم فريقه اللقب لمصلحته.

أما صلاح، فرصيده من الأهداف وصل الى 28، بمعدل 56 نقطة، ولديه مباراة واحدة متبقية يلعبها يوم الاحد ضد كريستال بالاس، فيما وصل عدد اهداف مبابي الى 29 بمعدل 58 نقطة، ولديه مباراة واحدة متبقية يلعبها يوم السبت ضد ريال سوسييداد.

ويحتاج صلاح الى تسجيل هدفين، ليرفع رصيده الى 60 نقطة، فيما يحتاج مبابي الى تسجيل هدف واحد ليرتقي الى 60 نقطة.





