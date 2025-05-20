فينيسيوس جونيور يتسبب بأزمة لنتفليكس مع فالنسيا

الفيلم الوثائقي تناول كفاح نجم ريال مدريد ضد العنصرية

تسبب الفيلم الوثائقي الذي انتجته منصة "نتفليكس"، وتناول كفاح البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضد العنصرية، بأزمة حقيقية.

وتم إصدار الفيلم مؤخراً، حيث سرد أبرز اللحظات في مسيرة فينيسيوس الكروية، وتطرق إلى معاناته من العنصرية في ملاعب إسبانيا.

وركز الفيلم على أبرز الهجمات العنصرية التي واجهها النجم البرازيلي، والتي وقعت خلال زيارة فريقه لملعب "ميستايا"، معقل فالنسيا في العام 2023، وهو ما لم يتقبله الأخير، ورأى فيه افتراءات قاسية.

فقد نشر فالنسيا بياناً رسمياً جاء فيه "في ضوء الظلم والأكاذيب المرتكبة ضد جماهير فالنسيا، طالب النادي كتابياً الشركة المنتجة للفيلم الوثائقي بتصحيح فوري للرواية التي حدثت في ملعب ميستايا، والتي لا تتوافق في الفيلم مع الواقع".

وأضاف بيان النادي "يجب أن تسود الحقيقة والاحترام لجماهيرنا، ويحتفظ نادي فالنسيا بحقه في اتخاذ إجراء قانوني".







