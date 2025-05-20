فيل فودن ينفق مبلغاً ضخماً لشراء ساعة لطفلته ذات الثلاث سنوات

يتقاضى نجم مانشستر سيتي 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً

في سن الثالثة، قد تجد ابنة فيل فودن صعوبة في معرفة الوقت، لكنّ والدها أهداها بالفعل ساعة رولكس، قيمتها عشرة آلاف جنيه إسترليني.

فقد شوهدت ترو الصغيرة، وهي تحمل الساعة الثمينة، في صور نشرتها على حسابها على إنستغرام، الذي يديره والدها وصديقته ريبيكا كوك والذي يتابعه نحو 22,400 شخصاً.

كما شوهدت ترو، وهي ترتدي فستاناً من تصميم موناليزا بقيمة 160 جنيهاً إسترلينيّاً وتحمل حقيبة بقيمة 40 جنيهاً إسترلينيّاً من هوكد، وتضع في معصمها سواراً من باندورا، وتتطابق الساعة مع ساعة رولكس التي حملتها ستورمي، ابنة كايلي جينر البالغة من العمر ست سنوات.

ويقول فودين، نجم مانشستر سيتي، الذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، انه يحب الانفاق على أطفاله، روني البالغ من العمر خمس سنوات، والطفل الرضيع فيل جونيور، وترو، التي حصلت على المهر "أنجوس" في عيد الميلاد، وتتلقى دروساً في ركوب الخيل.









