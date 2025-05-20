A Boreham wood supporter was on the pitch goading Maidenhead United fans after beating them in the playoffs yesterday.



A Maidenhead fan had seen enough, so he ran on and two footed him…



🤣😭pic.twitter.com/qgDOmCQBLt — Football Away Days (@FBAwayDays) May 19, 2025

قام أحد مشجعي كرة القدم بـ"أفضل تدخل في الموسم" عندما ضرب مشجعاً منافساً كان يتهكم على فريقه.كان بوريهام وود ومايدستون قد التقيا في المباراة النهائية للدوري الوطني الجنوبي في إنجلترا، وفاز الأول بنتيجة (1-0).وبعد صافرة النهاية، وبينما كان مشجعو بوريهام وود يقتحمون أرض الملعب، ركض أحدهم إلى مدرجات مايدستون، وبدأ في السخرية من منافسيه، الذين لم يتقبل أحدهم الأمر، فدخل من مدرج مختلف، إلى أرض الميدان، وانزلق على المشجع المقنع، ما أدى إلى سقوطه على قدميه.ارتطم مشجع بوريهام وود بأرضية الملعب، وسكب الجعة التي كانت في يده على نفسه، وعلى أرضية الملعب، قبل أن يندلع شجار حاد وسط ضحكات المتواجدين على المُدرجات.