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فيديو - مشجع يتهكم على منافسيه بـ"أفضل تدخل في الموسم"

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فيديو - مشجع يتهكم على منافسيه بـ&quot;أفضل تدخل في الموسم&quot;
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كرة القدم

2025-05-20 | 00:49
فيديو - مشجع يتهكم على منافسيه بـ"أفضل تدخل في الموسم"

قام أحد مشجعي كرة القدم بـ"أفضل تدخل في الموسم"

قام أحد مشجعي كرة القدم بـ"أفضل تدخل في الموسم" عندما ضرب مشجعاً منافساً كان يتهكم على فريقه.
كان بوريهام وود ومايدستون قد التقيا في المباراة النهائية للدوري الوطني الجنوبي في إنجلترا، وفاز الأول بنتيجة (1-0).
وبعد صافرة النهاية، وبينما كان مشجعو بوريهام وود يقتحمون أرض الملعب، ركض أحدهم إلى مدرجات مايدستون، وبدأ في السخرية من منافسيه، الذين لم يتقبل أحدهم الأمر، فدخل من مدرج مختلف، إلى أرض الميدان، وانزلق على المشجع المقنع، ما أدى إلى سقوطه على قدميه.
ارتطم مشجع بوريهام وود بأرضية الملعب، وسكب الجعة التي كانت في يده على نفسه، وعلى أرضية الملعب، قبل أن يندلع شجار حاد وسط ضحكات المتواجدين على المُدرجات.



فيديو - مشجع يتهكم على منافسيه بـ"أفضل تدخل في الموسم"

رياضة

كرة القدم

بوريهام

ود ومايدستون

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