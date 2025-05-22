الدوري الاسباني مشتعل على بطاقتين فقط

لن يكون اليوم الأخير هو الأكثر إثارة في الليغا هذا الموسم

لن يكون اليوم الأخير هو الأكثر إثارة في الليغا هذا الموسم، حيث تم تحديد البطل ومراكز دوري أبطال أوروبا ومواجهتيّ كأس السوبر الإسباني، لكن الاثارة سوف تأتي من بطاقة الهبوط الثالث.

فمع هبوط بلد الوليد ولاس بالماس رسمياً، تبقى بطاقة الهبوط الثالثة محصورة بين ليغانيس (37 نقطة) وإسبانيول (39)، حيث يلعب الأول مع لاس بالماس في الجولة الأخيرة، فيما يلتقي الثاني مع بلد الوليد.

ويبقى التنافس الوحيد على بطاقة دوري المؤتمر الأوروبي بين سلتا فيغو (52) ورايو فاليكانو (51) وأوساسونا (51)، حيث يلعب الأول مع خيتافي والثاني مع ريال مايوركا والثالث مع آلافيس.

ومن المعروف أن بطاقات دوري أبطال أوروبا ذهبت الى البطل برشلونة والوصيف ريال مدريد والثالث اتليتكو مدريد وأتليتك بلباو وفياريال، فيما يلعب ريال بيتيس في بطولة يوروبا ليغ.







