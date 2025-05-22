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محاكمة نجم جريميو لبصقه على ضابط أمن

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محاكمة نجم جريميو لبصقه على ضابط أمن
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كرة القدم

2025-05-22 | 01:24
محاكمة نجم جريميو لبصقه على ضابط أمن

اتهمه شرطي بالبصق عليه اثر المباراة التي تم فيها إقصاء ناديه جريميو

اضطر المهاجم الأرجنتيني كريستيان بافون إلى تقديم تفسيرات في محكمة برازيلية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد أن اتهمه شرطي بالبصق عليه اثر المباراة التي تم فيها إقصاء ناديه جريميو من كأس البرازيل.
وتم احتجاز لاعب بوكا جونيورز السابق والمنتخب الأرجنتيني لمدة ساعتين تقريبا في المحكمة الخاصة بالملعب، ووجه الاتهام اليه أحد الضباط المسؤولين عن الأمن في المباراة التي أقيمت في أرينا دو جريميو في مدينة بورتو أليغري في جنوب البرازيل.
ووفقا لتقارير صحفية، حاول بافون البصق على أحد حكام المباراة، لكن انتهى به الأمر إلى الشرطي الذي سيطر على مدخل غرفة خلع الملابس للحكام.
وجاء في التقرير "في غرفة خلع الملابس، أبلغنا الملازم رودريغيز، من الشرطة والمسؤول عن الأمن في المباراة، أن اللاعب رقم 7 في الفريق المحلي، السيد كريستيان ديفيد بافون، بصق في وجهه عند باب غرفة خلع الملابس لدينا، لم يشاهد فريق التحكيم هذا الحادث".
واقتادت الشرطة بافون إلى المحكمة الجنائية الخاصة الواقعة داخل الملعب ليستمع إليه القاضي بعد اتهامه رسميا بمحاولة الاعتداء وأطلق سراحه بعد ذلك مباشرة.
وكان الأرجنتيني أحد لاعبي جريميو الذين نظموا احتجاجات بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وتأهل CSA، وهو ناد متواضع من مدينة ماسيو، إلى دور الـ16 من كأس البرازيل.



محاكمة نجم جريميو لبصقه على ضابط أمن

رياضة

كرة القدم

كريستيان بافون

جريميو

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