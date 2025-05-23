فيديو - لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد يُنهي مسيرته الحافلة

اعلن لوكا مودريتش، أنّه سينهي مسيرته الطويلة المليئة بالألقاب مع ريال مدريد، بعد كأس العالم للأندية الشهر المقبل، ليكون أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في تاريخ النادي.انضمّ لاعب الوسط الكرواتي البالغ من العمر 39 عامًا، إلى ريال مدريد في عام 2012، ولعب منذ ذلك الحين، نحو 600 مباراة، وساعد الفريق على الفوز بـ28 لقبًا كبيرًا، بما فيها رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا 6 مرات.وخلال فترة 13 عامًا قضاها مع ريال مدريد، فاز مودريتش بلقب الدوري الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرّات، وكأس السوبر الإسباني 5 مرّات، ومثلها في كأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا مرّتين، وكأس القارات للأندية مرّة، كما فاز بالكرة الذهبيّة عام 2018، وتم اختياره كأفضل لاعب في أوروبا في العام نفسه.سيلعب مودريتش مباراته الأخيرة في سانتياغو برنابيو يوم السبت المقبل، عندما يستضيف ريال مدريد ريال سوسيداد في آخر مباراة له في الدوري هذا الموسم، ثم يودع ناديه الإسباني خلال كأس العالم للأندية.