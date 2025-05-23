برشلونة يُخبيء لامين يامال آخر فمن هو؟

منذ بداية عام 2025، جدّد نادي برشلونة عقود العديد من العناصر المهمة في الفريق الأول، وأبرزهم المدرّب هانسي فليك، واللاعب البرازيلي رافينيا، وقبلهما لاعبون مثل رونالد أراوخو وجافي وبيدري وباو كوبارسي وإينيغو مارتينيز.وفي الوقت نفسه، كان البلوجرانا حريصًا أيضًا على مواهبه الشابة، ومن بين هؤلاء اللاعبين الذين شهدوا أيضًا تمديد عقدهم، الظهير جوفر تورينتس.فلقد جدّد المدافع البالغ من العمر 18 عامًا عقده حتى عام 2028 الأسبوع الماضي، وكان هذا إنجازًا كبيرًا للنادي حيث يعد تورينتس أحد أكثر المواهب الواعدة في لاماسيا، وينظر إليه على أنّه لاعب من نفس مستوى لامين يامال وباو كوبارسي.وأحد أبرز الجوانب التي تجعل الظهير مميزًا هو قدرته الهجومية، وتساعده في ذلك بنيته الجسدية الطويلة والنحيلة وقدمه اليسرى التي تسمح له بالتفوق في المراوغة والتمرير والتسديد.وكان اللاعب الشاب قد تدّرب إلى جانب يامال وكوبارسي، لكنه تعرض لسوء حظه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى في عام 2023.ونتيجة لذلك، لم يتمكن من التطور على نفس خطى هذين النجمين اللذين أصبحا من نجوم الفريق الأوّل، لكن يخطّط الطاقم التدريبي يخطط كي يلعب تورينتس بانتظام مع الفريق الرديف وينضم تدريجيًا إلى الفريق الأول.هذه النية واضحة تمامًا من تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، والذي يدّعي أن الجهاز الفني في برشلونة يتوقّع أن يكمل اللاعب الشاب التدريبات التحضيرية للموسم الجديد مع الفريق الأول، ويسافر مع رجال هانسي فليك في جولة آسيا.وسيسمح هذا الأمر للمدرّب الألماني بأخذ فكرة أفضل عن اللاعب في المباريات الوديّة التي سيخوضها الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، كما سيتمكّن من تقديم النصائح الفنية والتكتيكية له.وكما كان الحال مع جيرارد مارتن وأليكس فالي العام الماضي، من المتوقع أن يحصل جوفري تورينتس أيضًا على وقت لعب كبير مع الفريق الأول في هذه المباريات الودّيّة.