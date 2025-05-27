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فيديو لمفاوضات تجديد عقد يامال مع برشلونة

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فيديو لمفاوضات تجديد عقد يامال مع برشلونة
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كرة القدم

2025-05-27 | 01:29
فيديو لمفاوضات تجديد عقد يامال مع برشلونة

اللاعب سيوقع عقداً جديداً اليوم الثلاثاء

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاجتماع الذي ضم خورخي مينديز، وكيل لامين يامال، ووالديّ اللاعب، باعتباره قاصراً.
وكشف الصحفي فابريزو رومانو عن تفاصيل المفاوضات لتجديد عقد يامال مع ناديه برشلونة الإسباني، وأعلن أن اللاعب سيوقع عقداً جديداً اليوم الثلاثاء، يمتد حتى حزيران - يونيو 2031، أي أنه سيكون لمدة ست سنوات.
وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن يامال قد يصبح اللاعب الأعلى أجرا في برشلونة، إذا تم احتساب المتغيرات المتعلقة بالأداء في العقد الجديد، للنجم الذي شارك في 55 مباراة مع فريقه، سجل خلالها 18 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة.



فيديو لمفاوضات تجديد عقد يامال مع برشلونة

رياضة

كرة القدم

خورخي مينديز

لامين يامال

برشلونة

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