فيديو لمفاوضات تجديد عقد يامال مع برشلونة

👩🏾 والدة لامين يامال تخرج من الفندق بعد لقائها مع خورخي مينديز، كان والده أيضًا برفقتها. قضيا أكثر من ساعتين بالداخل



🤝 مينديز أنهى تفاصيل تجديد العقد مع والدي لامين، كونه قاصرًا



⭕️ سوف يوقّع اللاعب غدًا على عقده الجديد حتى عام 2031pic.twitter.com/jR50Bi7dGY — FCB World (@forcabarca_ar) May 26, 2025

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاجتماع الذي ضم خورخي مينديز، وكيل لامين يامال، ووالديّ اللاعب، باعتباره قاصراً.وكشف الصحفي فابريزو رومانو عن تفاصيل المفاوضات لتجديد عقد يامال مع ناديه برشلونة الإسباني، وأعلن أن اللاعب سيوقع عقداً جديداً اليوم الثلاثاء، يمتد حتى حزيران - يونيو 2031، أي أنه سيكون لمدة ست سنوات.وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن يامال قد يصبح اللاعب الأعلى أجرا في برشلونة، إذا تم احتساب المتغيرات المتعلقة بالأداء في العقد الجديد، للنجم الذي شارك في 55 مباراة مع فريقه، سجل خلالها 18 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة.