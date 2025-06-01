الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - ميسي يواصل التألق وانتر ميامي يفوز مجدداً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ميسي يواصل التألق وانتر ميامي يفوز مجدداً
A-
A+

كرة القدم

2025-06-01 | 03:04
فيديو - ميسي يواصل التألق وانتر ميامي يفوز مجدداً

تابع انتر ميامي عودته الناجحة الى النتائج الجيدة

تابع انتر ميامي عودته الناجحة الى النتائج الجيدة، وسحق ضيفه كولومبوس كرو (5-1) ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.
وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اثنين من الأهداف الخمسة، وكان أحدهما ذكياً للغاية، حيث لمح "البرغوت" تقدّم حارس المرمى فأرسل كرته فوقه من بعيد، مسجلاً الهدف الثاني لفريقه، ثم كرر فعلته منفرداً، كما سجل لويس سواريز أحد الأهداف.
وحسّن انتر ميامي موقعه في ترتيب المنطقة الشرقية، حيث بات ثالثاً برصيد 29 نقطة ومباراة أقل، بفرق نقطة عن سينسيناتي وخمس نقاط عن فيلادلفيا.


فيديو - ميسي يواصل التألق وانتر ميامي يفوز مجدداً

رياضة

كرة القدم

انتر ميامي

الدوري الأميركي

ليونيل ميسي

لويس سواريز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - إبنة لويس إنريكي الأكثر حضوراً في نهائي دوري الأبطال
هل يرث اللاعب الكرواتي مواطنه لوكا مودريتش؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

ذهب الى المدرسة واختفى يومين .. قصة أحمد والنادي الإفريقي
06:51

ذهب الى المدرسة واختفى يومين .. قصة أحمد والنادي الإفريقي

خرج من منزل عائلته متوجهاً إلى المدرسة

06:51

ذهب الى المدرسة واختفى يومين .. قصة أحمد والنادي الإفريقي

خرج من منزل عائلته متوجهاً إلى المدرسة

صورة - زوجة عثمان ديمبيلي تخطف الأضواء
06:48

صورة - زوجة عثمان ديمبيلي تخطف الأضواء

خلال الاحتفالات التي تلت الفوز الكاسح (5-0) على انتر ميلان

06:48

صورة - زوجة عثمان ديمبيلي تخطف الأضواء

خلال الاحتفالات التي تلت الفوز الكاسح (5-0) على انتر ميلان

فيديو - الراحلة راكيل حاضرة في انتصار باريس سان جيرمان
04:37

فيديو - الراحلة راكيل حاضرة في انتصار باريس سان جيرمان

انهار بشكل تام ودخل في نوبة من البكاء

04:37

فيديو - الراحلة راكيل حاضرة في انتصار باريس سان جيرمان

انهار بشكل تام ودخل في نوبة من البكاء

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025