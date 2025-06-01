فيديو - ميسي يواصل التألق وانتر ميامي يفوز مجدداً

تابع انتر ميامي عودته الناجحة الى النتائج الجيدة، وسحق ضيفه كولومبوس كرو (5-1) ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اثنين من الأهداف الخمسة، وكان أحدهما ذكياً للغاية، حيث لمح "البرغوت" تقدّم حارس المرمى فأرسل كرته فوقه من بعيد، مسجلاً الهدف الثاني لفريقه، ثم كرر فعلته منفرداً، كما سجل لويس سواريز أحد الأهداف.وحسّن انتر ميامي موقعه في ترتيب المنطقة الشرقية، حيث بات ثالثاً برصيد 29 نقطة ومباراة أقل، بفرق نقطة عن سينسيناتي وخمس نقاط عن فيلادلفيا.