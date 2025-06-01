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صورة - زوجة عثمان ديمبيلي تخطف الأضواء

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صورة - زوجة عثمان ديمبيلي تخطف الأضواء
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كرة القدم

2025-06-01 | 06:48
صورة - زوجة عثمان ديمبيلي تخطف الأضواء

خلال الاحتفالات التي تلت الفوز الكاسح (5-0) على انتر ميلان


خطفت المغربية ريما إدبوش، زوجة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، الأضواء خلال الاحتفالات التي تلت الفوز الكاسح (5-0) على انتر ميلان الايطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتواجدت إدبوش، وهي فتاة مغربية، تحمل الجنسية الإيطالية، مع إبنتها من اللاعب المتألق، للاحتفال معه بالانتصار المدوّي، واللقب الأول أوروبياً لباريس سان جيرمان.
وارتبط ديمبيلي بإدبوش منذ العام 2021، وهي تعيش معه في فرنسا، وقد عبّر عن سعادته بالتتويج باللقب، وقال "هذا الموسم شهد إنجازات رائعة بفضل روح المجموعة، أنا سعيد بهذا الفوز العريض الذي كان أفضل مما توقعناه".



صورة - زوجة عثمان ديمبيلي تخطف الأضواء

رياضة

كرة القدم

ريما إدبوش

عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان

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