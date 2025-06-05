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فيديو - ناما في مرحاض 27 ساعة وحضرا نهائي الأبطال مجاناً

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فيديو - ناما في مرحاض 27 ساعة وحضرا نهائي الأبطال مجاناً
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كرة القدم

2025-06-05 | 01:50
فيديو - ناما في مرحاض 27 ساعة وحضرا نهائي الأبطال مجاناً

حبكة بالغة الجرأة مكنتهما من حضور نهائي دوري أبطال أوروبا دون تذاكر

هي مغامرة بمعنى الكلمة .. فقد قام شابان بلجيكيان بحبكة بالغة الجرأة، مكنتهما من حضور نهائي دوري أبطال أوروبا دون تذاكر.
ويحظى الثنائي (neal_senne) بشعبية على تطبيق تيك توك بفضل مغامراته الغريبة، التي توجها هذه المرة بارتداء سترات عمال الملعب، والدخول الى ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، قبل يوم واحد من نهائي دوري ابطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الايطالي (5-0).
قام الثنائي نيل ريميري وسين هافربيك بدخول مرحاض، وعلّقا على بابه لافتة "خارج الخدمة"، وبقيا داخله نحو 27 ساعة، في ظروف صعبة، بحد أدنى من الطعام، وبلا نوم.
ومع دخول المشجعين يوم المباراة، انتهز الشابان الفرصة وتسللا الى الخارج وخدعا أحد رجال الأمن، وتمكنا من الوصول إلى المدرجات، حيث وجدا مقعدين شاغرين وسط جماهير باريس سان جيرمان، حيث تابعا المباراة بالكامل.
وقال أحد الشابين لوسائل إعلام بلجيكية "حملنا معنا حقيبة بها وجبات خفيفة، ولعبنا بهواتفنا لقتل الوقت، لكن النوم كان شبه مستحيل بسبب وضعية الجلوس والإضاءة المستمرة، لقد كان الأمر شاقا بدنيا ونفسيا، لقد اخترنا اللحظة المناسبة، عندما بدا أحد الحراس غير منتبه، مررنا من جانبه ببساطة، ووجدنا أنفسنا داخل الملعب".


فيديو - ناما في مرحاض 27 ساعة وحضرا نهائي الأبطال مجاناً

رياضة

كرة القدم

دوري ابطال أوروبا

باريس سان جيرمان

إنتر ميلان

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