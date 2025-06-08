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فيديو - نجم السيتي الجديد زوجته عراقية ونجله "سفيان"

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فيديو - نجم السيتي الجديد زوجته عراقية ونجله &quot;سفيان&quot;
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كرة القدم

2025-06-08 | 02:48
فيديو - نجم السيتي الجديد زوجته عراقية ونجله "سفيان"

تمتلك عائلة تياني ريندرز شغفا كبيرا بكرة القدم

تمتلك عائلة تياني ريندرز شغفا كبيرا بكرة القدم، فوالده مارتين، لاعب سابق في نادي زفوله، وكان له دور كبير في تشكيل شخصيته، وقد أطلق عليه هذا الاسم كنوع من التقدير للأسطورة النيجيرية تياني بابانغي.
والده هولندي، وأمه هو من أصول إندونيسية، حيث يلعب شقيقه إليانو الآن لبلد والدته، وزوجته عراقية، ونجله الصغير يحمل اسماً عربياً هو سفيان.
وكان مانشستر سيتي الإنجليزي توصل لاتفاق مع ميلان الإيطالي لضم نجم خط الوسط الهولندي، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه سيدفع 55 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، في عقد يمتد لخمس سنوات.
وذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريسيو رومانو، أن قيمة صفقة التعاقد مع الهولندي قد تصل إلى 70 مليون يورو باحتساب الإضافات والمكافآت.
كان ريندرز نقطة مضيئة في موسم مخيب للآمال لميلان، الذي أنهاه في المركز الثامن في الدوري الإيطالي، ما جعله يفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية.



فيديو - نجم السيتي الجديد زوجته عراقية ونجله "سفيان"

رياضة

كرة القدم

تياني ريندرز

مانشستر سيتي

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