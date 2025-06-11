السباق الملتهب إلى الكرة الذهبية

ظنّ مشجّعو كرة القدم أنّ جائزة الكرة الذهبيّة ستفقد بعضًا من الزخم

ظنّ مشجّعو كرة القدم أنّ جائزة الكرة الذهبيّة ستفقد بعضًا من الزخم الذي كانت تحظى به بعد ابتعاد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المنافسة، لكن يبدو هذه الجائزة التي تمنحها مجّلة فرانس برس لأفضل لاعب كرة القدم لم تفقد ذلك وستبقى لتثير الجدل.

هذا الموسم، كثرت الآراء حول اللاعب الأكثر استحقاقًا لأن يدعى "الأفضل"، وفي صدارة المشهد هناك الفرنسي عثمان ديمبلي الذي حقّق رفقة ناديه باريس سان جيرمان ثلاثية تاريخية توّجها بدوري الأبطال، والإسباني لامين يامال الذي قاد برشلونة للفوز بثلاثيّة محلّيّة وتألّق في جميع البطولات وحتّى مع منتخب بلاده.

وبحسب Score 90، الموقع الذي تصل منشورات حساباته لأكثر من 140 مليون شخص شهريًّا، فإنّ ترتيب المرشّحين للكرة الذهبيّة هو كالتالي:

1- لامين يامال (برشلونة) / 21 هدفًا – 22 تمريرة حاسمة.

2- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) / 35 هدفًا – 13 تمريرة حاسمة.

3- بيدري (برشلونة) / 7 أهداف – 10 تمريرات حاسمة.

4- محمد صلاح (ليفربول) 37 هدفًا – 24 تمريرة حاسمة.

5- كيليان مبابي (ريال مدريد / 45 هدفًا – 7 تمريرات حاسمة.

6- رافينيا (برشلونة) 38 هدفًا – 23 تمريرة حاسمة.







