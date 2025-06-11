الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

السباق الملتهب إلى الكرة الذهبية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
السباق الملتهب إلى الكرة الذهبية
A-
A+

كرة القدم

2025-06-11 | 01:25
السباق الملتهب إلى الكرة الذهبية

ظنّ مشجّعو كرة القدم أنّ جائزة الكرة الذهبيّة ستفقد بعضًا من الزخم

ظنّ مشجّعو كرة القدم أنّ جائزة الكرة الذهبيّة ستفقد بعضًا من الزخم الذي كانت تحظى به بعد ابتعاد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المنافسة، لكن يبدو هذه الجائزة التي تمنحها مجّلة فرانس برس لأفضل لاعب كرة القدم لم تفقد ذلك وستبقى لتثير الجدل.
هذا الموسم، كثرت الآراء حول اللاعب الأكثر استحقاقًا لأن يدعى "الأفضل"، وفي صدارة المشهد هناك الفرنسي عثمان ديمبلي الذي حقّق رفقة ناديه باريس سان جيرمان ثلاثية تاريخية توّجها بدوري الأبطال، والإسباني لامين يامال الذي قاد برشلونة للفوز بثلاثيّة محلّيّة وتألّق في جميع البطولات وحتّى مع منتخب بلاده.
وبحسب Score 90، الموقع الذي تصل منشورات حساباته لأكثر من 140 مليون شخص شهريًّا، فإنّ ترتيب المرشّحين للكرة الذهبيّة هو كالتالي:
1-    لامين يامال (برشلونة) / 21 هدفًا – 22 تمريرة حاسمة. 
2-    عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) / 35 هدفًا – 13 تمريرة حاسمة.
3-    بيدري (برشلونة) / 7 أهداف – 10 تمريرات حاسمة. 
4-    محمد صلاح (ليفربول) 37 هدفًا – 24 تمريرة حاسمة. 
5-    كيليان مبابي (ريال مدريد  / 45 هدفًا – 7 تمريرات حاسمة. 
6-    رافينيا (برشلونة) 38 هدفًا – 23 تمريرة حاسمة.



السباق الملتهب إلى الكرة الذهبية

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

عثمان ديمبلي

باريس سان جيرمان

بيدري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة
01:24

فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة

أصدر مانشستر سيتي طقمًا بمناسبة مشاركته في كأس العالم للأندية

01:24

فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة

أصدر مانشستر سيتي طقمًا بمناسبة مشاركته في كأس العالم للأندية

فيديو - ماذا حصل بين رونالدو ونيكولاس وليامز؟
01:22

فيديو - ماذا حصل بين رونالدو ونيكولاس وليامز؟

تغلّبت على إسبانيا بركلات الترجيح ليل الاحد الفائت

01:22

فيديو - ماذا حصل بين رونالدو ونيكولاس وليامز؟

تغلّبت على إسبانيا بركلات الترجيح ليل الاحد الفائت

اللاعبون الخمسة الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في النهائيات
01:20

اللاعبون الخمسة الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في النهائيات

هذا هو السبب في أن معظم النجوم الكبار كانوا مهاجمين

01:20

اللاعبون الخمسة الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في النهائيات

هذا هو السبب في أن معظم النجوم الكبار كانوا مهاجمين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025