فيديو - سلسلة وثائقية عن أليسون بيكر

🇧🇷🧤 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Liverpool are releasing a docuseries on goalkeeper Alisson Becker. 🔴📺



It is called 'Alisson: My Story' 🎬 pic.twitter.com/Esrv79vuSt — EuroFoot (@eurofootcom) June 17, 2025

أعلن نادي ليفربول إنتاج سلسلة وثائقية تروي حياة حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، وتحمل عنوان "أليسون: قصتي (Alisson: My Story)"، وستُعرض الحلقة الأولى من أصل ثلاثة في 20 حزيران - يونيو الجاري.وتأخذ السلسلة الحصرية جماهير "الريدز" في رحلة خلف الكواليس، توثّق تفاصيل موسم أليسون مع ليفربول خلال مشوار التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقاءات خاصة مع عائلته في البرازيل.وتروي السلسلة قصة صعود الحارس من البدايات المتواضعة، حتى القمة مع النادي ومنتخب بلاده، كما تتضمن مقابلات مع لاعبين، أبرزهم زميله السابق روبرتو فيرمينو، وحارس البرازيل الأسطوري ديدا، والمدرب السابق يورغن كلوب، والمدير الفني الحالي آرني سلوت، وقائد الفريق فيرجيل فان دايك.وسيُتاح عرض السلسلة عبر منصة All Red Video الجديدة التي تم إطلاقها في أيار - مايو الماضي، لتحل محل خدمة LFCTV GO.