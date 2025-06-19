رقم مذهل لغوارديولا في كأس العالم للأندية

يواصل المدير الفني لمانشستر سيتي كتابة التاريخ

يواصل بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، كتابة التاريخ، وهذه المرة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن حقق سجلًا مثاليا طوال مسيرته التدريبية فيها حتى الآن.

ويمتلك المدرب الإسباني سجلًا خالياً من الهزائم في البطولة، حيث خاض 9 مباريات وحقق الفوز فيها وسجّلت فرقه 27 هدفا في حين تلقّت الشباك هدفين فقط، وحافظ على نظافة الشباك في 7 مباريات من المباريات التسع.

هذا السجل المذهل يعكس الهيمنة التكتيكية لغوارديولا في البطولة التي سبق له التتويج بها مع برشلونة وبايرن ميونيخ، ومع مانشستر سيتي مؤخرا، حيث أصبح متخصصا في حصد اللقب العالمي، كلما قاد فريقا للمشاركة فيه.

غوارديولا لا يكتفي بالفوز فقط، بل يظهر تفوقًا واضحًا على منافسيه دفاعيًا وهجوميًا، مع أداء منضبط وشباك نظيفة في معظم المباريات، ما يؤكد مكانته كأحد أعظم المدربين في تاريخ اللعبة.





