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برشلونة يضع ماركوس راشفورد على راداره .. لهذه الأسباب

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برشلونة يضع ماركوس راشفورد على راداره .. لهذه الأسباب
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كرة القدم

2025-06-21 | 03:40
برشلونة يضع ماركوس راشفورد على راداره .. لهذه الأسباب

بعد اقترابه من حسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز

بعد اقترابه من حسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز، وضع نادي برشلونة، الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، ضمن أهدافه لتعزيز خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفي.
وتأتي رغبة برشلونة في ضم راشفورد نظرًا للمرونة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء على الجناح الأيسر أو الأيمن أو حتى في مركز رأس الحربة، وهو ما يمنح المدرب خيارات تكتيكية متعددة في خط المقدمة.
ويرى برشلونة أن وجود راشفورد سيوفر بدائل هجومية قوية في التشكيلة، حيث يمكنه اللعب كمهاجم صريح مع إعادة البرازيلي رافينيا إلى اللعب خلف المهاجمين، كما يمكن له أن يكون بديلًا مباشرًا لأي من الأجنحة الأساسية سواء لامين يامال أو نيكو ويليامز، مع إمكانية تعويض روبرت ليفاندوفسكي الذي اقترب من نهاية عقده مع النادي الكتالوني.
خطوة التعاقد مع راشفورد، في حال إتمامها، ستمنح برشلونة عمقًا هجوميًا كبيرًا وتزيد من قدرته على المنافسة.



برشلونة يضع ماركوس راشفورد على راداره .. لهذه الأسباب

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ماركوس راشفورد

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