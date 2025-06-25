هبوط النادي الفرنسي العريق إلى الدرجة الثانية .. إليكم السبب

في تطور صادم لكرة القدم الفرنسية

في تطور صادم لكرة القدم الفرنسية، أُعلن رسميًا عن هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد اجتماع حاسم مع المديرية الوطنية للرقابة الإدارية، التي قررت عدم السماح للنادي بالبقاء في دوري الدرجة الأولى بسبب ديون تجاوزت 500 مليون يورو.

وبحسب ما أفادت به شبكة راديو مونتي كارلو، خضع ليون، إلى جانب عدد من أندية النخبة لمراجعة مالية دقيقة من قبل الهيئة الرقابية، والتي خلصت إلى أن الوضع المالي للنادي لا يستوفي المعايير المطلوبة للبقاء في دوري الأضواء.

وكان أولمبيك ليون تلقى إنذارًا بالهبوط المؤقت في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي خلال اجتماع سابق مع المديريّة، مع تحذير صريح بأن الهبوط سيُفعّل في حال عدم تحسين الوضع المالي بشكل ملموس، ورغم الإجراءات التي اتخذتها مجموعة "إيغل فوتبول" المالكة للنادي لتحسين الموقف، بما في ذلك بيع جون تكستور لحصته في نادي كريستال بالاس الإنجليزي وفريق ليون للسيدات، إلا أن تلك التدابير لم تكن كافية لإقناع السلطات بقدرة النادي على تجاوز أزمته المالية.

وبهذا، يجد أحد أعرق الأندية الفرنسية نفسه في موقف غير مسبوق، ما يثير تساؤلات حول مستقبل النادي وإمكاناته في استعادة مكانته بين الكبار.







