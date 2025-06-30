فيديو - كوندي نجم أسبوع الموضة في باريس

يقضي معظم لاعبي برشلونة الأسابيع الأخيرة من عطلتهم الصيفية في وجهات شاطئية، مستمتعين بالشمس والطقس الجميل.لكن هناك استثناء معتاد على الخروج عن المألوف، وهو المدافع جول كوندي، الذي يتواجد حاليا في باريس لحضور عروض أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية، والذي اُختتم أمس الأحد.كوندي شغوف كبير بعالم الموضة، وقد شوهد خلال الأيام الماضية في عروض تقديم مجموعات لعلامات شهيرة مثل لويس فويتون، كينزو، كيدسوبر، وويلي تشافاريا، وإطلالاته لم تمر مرور الكرام، إذ أثارت الكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدد من المستخدمين.ويُعد كوندي أكثر لاعبي برشلونة جرأةً وتفرّدًا في مظهره، ولم يكن أقل تميزا في أسبوع الموضة في باريس.وكان المدافع الفرنسي قد صرّح خلال تجمع سابق لمنتخب بلاده قائلاً "أحبّ الأزياء وكل ما يدور حولها، ولطالما أحببت أن أرتدي ملابس أنيقة وأن أكون بمظهر جيد حين أخرج من المنزل، حتى لو كان ذلك لأشياء بسيطة كشراء الخبز".الجدير بالذكر أن كوندي، أحد أبرز لاعبي برشلونة، أسّس في العام 2019 علامته الخاصة في مجال الأزياء تحت اسم (Homies from Paris).