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فيكتور جيوكيريس ينفصل عن صديقته ... والسبب غريب

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فيكتور جيوكيريس ينفصل عن صديقته ... والسبب غريب
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كرة القدم

2025-07-03 | 01:04
فيكتور جيوكيريس ينفصل عن صديقته ... والسبب غريب

مطلوب في كل من أرسنال ومانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إعلامية برتغالية أن المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، المطلوب في كل من أرسنال ومانشستر يونايتد، أنهى علاقته العاطفية مع صديقته البرتغالية إينيس أغير، في خطوة تدل على رغبته في قطع كل ما يربطه بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
ويأتي ذلك تمهيدا لمغادرة اللاعب نادي سبورتينغ هذا الصيف، حيث نشرت صحيفة TV Guia، أن الانفصال تم قبل سفر اللاعب لقضاء عطلته الصيفية في اليونان، في حين اختارت أغير التوجه إلى جزيرة فورمينتيرا الإسبانية.
وتزايدت الشائعات حول انفصال الثنائي بعد غياب أغير عن مرافقة جيوكيريس الى حفل زفاف زميله في الفريق مورتن هيولماند على إميلي صوفي نيسن.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللاعب أخبر صديقته عارضة الأزياء بقراره قبل سفره، وأوضح لها أنه لا يرغب في أن يبقى مرتبطًا بأي شيء في البرتغال، بعدما اتخذ قراره بعدم الاستمرار مع سبورتينغ في الموسم المقبل.
وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن أغير كانت مهيّأة لاحتمال الانفصال، لكنها أُصيبت بخيبة أمل لأنها كانت تكن له مشاعر قوية؛ ولم يصدر عنهما أي اعلان بشأن الانفصال، إلّا أنّ كليهما لا يزال يتابع الآخر على وسائل التواصل الاجتماعي.



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فيكتور جيوكيريس

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