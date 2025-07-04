رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدّى الفيفا

أعرب عن رفضه الشديد لبطولة كأس للأندية بصيغتها الجديدة

في تصريحات نارية، أعرب ، رئيس رابطة "لا ليغا"، عن رفضه الشديد لبطولة كأس للأندية بصيغتها الجديدة، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لعدم تكرارها في المستقبل.

وقال تيباس إنّه سيفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم إقامة البطولة بشكلها هذا مرة أخرى، موضحاً أسباب اعتراضه بأنّها تخلق مشكلة في التوازن التنافسي بسبب الأموال الطائلة التي تُمنح للأندية المشاركة، وهو ما يضر بجميع الأندية الأخرى.

وأشار رئيس لا ليغا إلى أنّ الأندية الكبرى تطالب بالمزيد من أيام الراحة، في الوقت الذي تحصل فيه على مكافآت مالية ضخمة من البطولة الدولية، إذ يمكنهم جني 140 مليون يورو من المشاركة في كأس العالم للأندية، أي ضعف ميزانية نادي ديبورتيفو ألافيس، ثم يعودون للمطالبة بوقت للتحضير.

وتأتي تصريحات تيباس في ظل الجدل المتزايد حول ازدحام جدول المباريات العالمية وتأثيره على اللاعبين والأندية المحلية، بعد أن قام بإطلاق نسخة موسّعة من البطولة بمشاركة أكبر وعدد مباريات أكثر.









