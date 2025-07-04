الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدّى الفيفا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدّى الفيفا
A-
A+

كرة القدم

2025-07-04 | 01:08
رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدّى الفيفا

أعرب عن رفضه الشديد لبطولة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة

في تصريحات نارية، أعرب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، عن رفضه الشديد لبطولة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لعدم تكرارها في المستقبل.
وقال تيباس إنّه سيفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم إقامة البطولة بشكلها هذا مرة أخرى، موضحاً أسباب اعتراضه بأنّها تخلق مشكلة في التوازن التنافسي بسبب الأموال الطائلة التي تُمنح للأندية المشاركة، وهو ما يضر بجميع الأندية الأخرى.
وأشار رئيس لا ليغا إلى أنّ الأندية الكبرى تطالب بالمزيد من أيام الراحة، في الوقت الذي تحصل فيه على مكافآت مالية ضخمة من البطولة الدولية، إذ يمكنهم جني 140 مليون يورو من المشاركة في كأس العالم للأندية، أي ضعف ميزانية نادي ديبورتيفو ألافيس، ثم يعودون للمطالبة بوقت للتحضير.
وتأتي تصريحات تيباس في ظل الجدل المتزايد حول ازدحام جدول المباريات العالمية وتأثيره على اللاعبين والأندية المحلية، بعد أن قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإطلاق نسخة موسّعة من البطولة بمشاركة أكبر وعدد مباريات أكثر.




مقالات ذات صلة

رابطة الدوري الإسباني ترفض تأجيل انطلاق الموسم الجديد
2025-06-09

رابطة الدوري الإسباني ترفض تأجيل انطلاق الموسم الجديد

كم سينال برشلونة وريال مدريد من الدوري الاسباني هذا الموسم؟
2025-05-22

كم سينال برشلونة وريال مدريد من الدوري الاسباني هذا الموسم؟

الدوري الاسباني مشتعل على بطاقتين فقط
2025-05-22

الدوري الاسباني مشتعل على بطاقتين فقط

فيران توريس أفضل هدّافي الدوري الاسباني
2025-04-05

فيران توريس أفضل هدّافي الدوري الاسباني

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدّى الفيفا

رياضة

كرة القدم

خافيير تيباس

رابطة الدوري الإسباني

لا ليغا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجومٌ كبار كانوا ضحايا الموت على الطرقات
فيديو - جماهير ليفربول والخصوم يتحدّون في الحزن

اقرأ ايضا في كرة القدم

من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ
01:23

من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ

في تحول دراماتيكي مذهل خلال سبع سنوات فقط

01:23

من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ

في تحول دراماتيكي مذهل خلال سبع سنوات فقط

بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية
01:17

بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية

في إيطاليا، هناك ما قبل سيلفيو برلوسكوني وما بعده

01:17

بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية

في إيطاليا، هناك ما قبل سيلفيو برلوسكوني وما بعده

رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية
01:16

رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية

واصفا إياها بـ"غير المقبولة" منتقدا تجاهل راحة اللاعبين

01:16

رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية

واصفا إياها بـ"غير المقبولة" منتقدا تجاهل راحة اللاعبين

اخترنا لك
من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ
01:23
بعد 40 عاماً .. اسم برلسكوني خارج الكرة الإيطالية
01:17
رافينيا يهاجم كأس العالم للأندية
01:16
الحُكام الإسبان يقودون هجوماً مُضاداً على ريال مدريد وبرشلونة
01:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025