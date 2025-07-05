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فيديو - دي زيربي مجنون كرة حتى في الإجازة

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فيديو - دي زيربي مجنون كرة حتى في الإجازة
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كرة القدم

2025-07-05 | 04:26
فيديو - دي زيربي مجنون كرة حتى في الإجازة

يشرح أفكاره التكتيكية باستخدام علب مشروبات وأكواب زجاجية

على الرغم من تواجده في إجازة، لم يستطع مدرب مارسيليا، الإيطالي روبرتو دي زيربي، الابتعاد عن أجواء كرة القدم، إذ انتشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يشرح أفكاره التكتيكية باستخدام علب مشروبات وأكواب زجاجية على طاولة في أحد المقاهي.
وظهر المدرّب الإيطالي في الفيديو وهو يشرح بحماس تحركات اللاعبين وتمركزهم على الطاولة، مستعينا بأدوات بسيطة لتجسيد خطته، في مشهد يعكس مدى شغفه بالتفاصيل، وقدرته على تحويل أي مساحة إلى "غرفة تحليل فني".
المقطع، الذي حصد آلاف المشاهدات والتعليقات، لقي تفاعلا واسعا بين الجماهير، حيث أشاد كثيرون بالتفاني الكبير الذي يبديه، وعلّق البعض ممازحا بأن دي زيربي "لا يعرف معنى الإجازة".
يُذكر أن دي زيربي تولى مهمة تدريب نادي مارسيليا الفرنسي بعد تجربة ناجحة مع برايتون الإنجليزي، وهو يُعرف بأسلوبه الهجومي المعتمد على بناء اللعب من الخلف والتمرير السريع، وهي فلسفة يحرص على ترسيخها في كل مناسبة، حتّى في الإجازة.

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