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تصريحات نارية من النجم الفرنسي: تعرضت للتهديد في تركيا

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تصريحات نارية من النجم الفرنسي: تعرضت للتهديد في تركيا
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كرة القدم

2025-07-05 | 04:29
تصريحات نارية من النجم الفرنسي: تعرضت للتهديد في تركيا

زعم أن النادي حاول إجباره على خرق قواعد مكافحة المنشطات


أطلق النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمان اتهامات صادمة ضد نادي فنربخشه التركي، زاعما أن النادي حاول إجباره على خرق قواعد مكافحة المنشطات خلال فترة إعارته من نادي الأهلي السعودي.
الجناح السابق لنيوكاسل يونايتد، الذي لم ينجح في استعادة بريقه في الدوري التركي، أمضى الموسم الماضي في ملعب "شكرو ساراج أوغلو" دون أن يحقق التأثير المنتظر.
وفي تصريحات مثيرة أدلى بها لليوتيوبر الفرنسي زاك ناني، قال سانت ماكسيمان "السبب وراء عدم تتويج فنربخشه بالدوري هو أن النادي كان محاطًا بعوامل لا علاقة لها بكرة القدم، في لحظة معينة، حاولوا حتى إعطائي منشطات".
وأضاف "الناس لا يعرفون هذه الأمور، ولا يمكن الحديث عنها علنا لأنهم يهددونك، ويقولون لك، إذا تحدثت، سنفعل بك كذا وكذا، أحيانًا تجد نفسك في أمور تتجاوز كرة القدم".
وعلى الرغم من احترامه للمدرب جوزيه مورينيو، الذي أشرف عليه في 31 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، لم يتوانَ سانت-ماكسيمان عن انتقاد إدارة النادي وطريقة تعاملها معه.
وأكد اللاعب أن تجربته في تركيا كانت مخيبة للآمال، وأنه عاد إلى صفوف الأهلي السعودي، وسط حديث عن إمكانية رحيله مجددا، في ظل صعوبات يواجهها في التأقلم مع أجواء دوري روشن.
وتحدث اللاعب عن ظروفه الشخصية الصعبة قائلاً "أجبروني على اللعب بينما كان والدي يحتضر، لم يكن هناك أي تفهّم، ورغم ذلك قدمت كل ما لدي، لكن عندما كنا نخسر، كانوا يلقون باللوم علي".


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