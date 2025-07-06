برشلونة في ليبيا لخوض مباراة ودية وافتتاح أكاديمية

يواصل نادي برشلونة الإسباني تعزيز حضوره العالمي

يواصل نادي برشلونة الإسباني تعزيز حضوره العالمي من خلال مشاريعه الرياضية والاجتماعية، ومن أبرزها مشروع "أكاديميات برشلونة" المنتشرة في مختلف دول .

وفي خطوة تؤكد طموح النادي في التوسع دوليًا، كشفت صفحة (FCB World) على منصة "إكس" أن رئيس النادي جوان لابورتا التقى كلًا من علي السعيدي، وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، والصالحين عبد النبي، عضو الليبي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على افتتاح أكاديمية لبرشلونة في ، لتكون جزءا من سلسلة الأكاديميات الدولية التي ينشئها النادي لتطوير المواهب الكروية حول العالم.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم أيضا التوافق على تنظيم مباراة ودية في مدينة ، ثاني أكبر مدن ليبيا بعد طرابلس، في إطار التعاون المشترك وتعزيز الحضور الكروي لبرشلونة في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توسعة مشروع "Barça Experience" داخل ليبيا، ليُشكّل الركيزة الثالثة في سلسلة اتفاقيات يسعى النادي الكتالوني من خلالها، إلى تعزيز علاقته بالقارة الأفريقية، وبشكل خاص بشمال ، كجزء من رؤيته للانتشار العالمي وتقريب النادي من جماهيره في مختلف القارات.







