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فيديو - إبنة الـ99 عاما تحتفل وترقص فرحاً بفوز فلومينينسي

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فيديو - إبنة الـ99 عاما تحتفل وترقص فرحاً بفوز فلومينينسي
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كرة القدم

2025-07-07 | 03:56
فيديو - إبنة الـ99 عاما تحتفل وترقص فرحاً بفوز فلومينينسي

ظهرت وهي تحتفل بحماس وترقص فرحاً

خطف مقطع مصوَّر لسيدة برازيلية تبلغ من العمر 99 عاماً الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت وهي تحتفل بحماس وترقص فرحاً بفوز فريقها فلومينينسي على الهلال السعودي قبل أيام بنتيجة (2-1) في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
السيدة، التي تابعت المباراة من منزلها عبر شاشة التلفاز، جسّدت بكامل عفويتها ما يعنيه حب كرة القدم والانتماء لفريق العمر، حيث تفاعلت بشكل مؤثر مع الانتصار الذي قاد فلومينينسي إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة تشيلسي الانجليزي ليل الغد الثلاثاء.
وانتشر المقطع بشكل واسع، وسط تعليقات احتفالية من جماهير النادي البرازيلي، الذين عبّروا عن إعجابهم بولاء المشجعة الكبيرة في السن، واعتبروا أنها تمثّل روح فلومينينسي الحقيقية.
اللحظة لم تكن فقط احتفالًا بانتصار رياضي، بل مشهدًا إنسانيًا يلخّص علاقة كرة القدم بمشاعر الفرح والانتماء التي لا تحدّها سنوات العمر.



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