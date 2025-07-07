فيديو - إبنة الـ99 عاما تحتفل وترقص فرحاً بفوز فلومينينسي

فرحة سيده كبيرة في السن تبلغ " 99 سنه " بعد فوز فلومينينسي على الهلال في ربع نهائي كأس العالم .



👵 ♥️ pic.twitter.com/673jTGcD4Y — 🇧🇷 SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) July 6, 2025

خطف مقطع مصوَّر لسيدة برازيلية تبلغ من العمر 99 عاماً الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت وهي تحتفل بحماس وترقص فرحاً بفوز فريقها فلومينينسي على السعودي قبل أيام بنتيجة (2-1) في ربع نهائي كأس للأندية.السيدة، التي تابعت المباراة من منزلها عبر شاشة التلفاز، جسّدت بكامل عفويتها ما يعنيه حب كرة القدم والانتماء لفريق العمر، حيث تفاعلت بشكل مؤثر مع الانتصار الذي قاد فلومينينسي إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة الانجليزي ليل الغد الثلاثاء.وانتشر المقطع بشكل واسع، وسط تعليقات احتفالية من جماهير النادي البرازيلي، الذين عبّروا عن إعجابهم بولاء المشجعة الكبيرة في السن، واعتبروا أنها تمثّل روح فلومينينسي الحقيقية.اللحظة لم تكن فقط احتفالًا بانتصار رياضي، بل مشهدًا إنسانيًا يلخّص علاقة كرة القدم بمشاعر الفرح والانتماء التي لا تحدّها سنوات العمر.