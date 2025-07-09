قبل أسبوع من مقتل جوتا .. حادث خطير آخر

الحادث أودى بحياته وحياة شقيقه الأسبوع الماضي في شمال

أكدت الشرطة الإسبانية أن النجم البرتغالي ديوغو جوتا، لاعب ليفربول، كان يقود سيارته من طراز لامبورغيني، تُقدر قيمتها بنحو 185 ألف جنيه إسترليني، بسرعة "تفوق الحدّ المسموح به بكثير" عند وقوع الحادث الذي أودى بحياته وحياة شقيقه الأسبوع الماضي في شمال .

وتعمل فرق التحقيق حاليّا على تحليل آثار الإطارات التي خلّفتها السيارة على الطريق، في محاولة لتحديد طبيعة الحادث.

وفي الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات الرسمية، أفاد خبير مستقل في السلامة المرورية أنّ الطريق الذي وقع فيه الحادث يعاني من "عيوب كثيرة"، مشيرًا إلى أنّه كان مسرحا لحادث خطير آخر قبل أيام فقط من مقتل جوتا.

وقال رئيس الجمعية الإسبانية لمراجعي السلامة على الطرق، إنّ سطح الطريق ساهم في وقوع الحادث، وإنّ لم تكن العامل الوحيد في هذه المأساة، وأشار إلى أنّ الحاجز الفاصل في منتصف الطريق لعب دور "العائق"، موضحًا أنّ زاوية الاصطدام وطول الحاجز لم يكونا مناسبين، وهو ما فاقم من خطورته.

وكان الموقع ذاته شهد حادثا مشابها قبل ثمانية أيام فقط، حيث أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً بجروح خطيرة، وتم إنقاذها من قبل رجال الإطفاء.

ووصفت مصادر في بلدية سيرناديلا الطريق الذي وقع عليه الحادث بأنه "خطير للغاية"، ويُعرف بأنّه منطقة سوداء، نظرا لكثرة تواجد الحيوانات البرية، خصوصا الذئاب الإيبيرية والغزلان، والتي غالبا ما تتسبب في حوادث مميتة.





