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اعتقال لاعب روسي في باريس بطلبٍ أميركي

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اعتقال لاعب روسي في باريس بطلبٍ أميركي
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كرة القدم

2025-07-10 | 03:33
اعتقال لاعب روسي في باريس بطلبٍ أميركي

قامت السلطات الفرنسية بإعتقال لاعب كرة السلة الروسي

قامت السلطات الفرنسية بإعتقال لاعب كرة السلة الروسي دانييل كاساتكين، بالاستناد الى طلب تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، للاشتباه في "تورطه في أنشطة قرصنة إلكترونية".
وتتهم واشنطن كاساتكين بعضوية مجموعة هاكرز متخصصة شنت هجمات باستخدام برمجيات الفدية، على نحو 900 مؤسسة، بينها جهتين اتحاديتين أميركيتين.
وقال المحامي أن موكله "لا يمتلك أي خبرة في التعامل مع الحواسيب، ولا يستطيع تثبيت التطبيقات، وأن الحاسوب إما تم اختراقه أو بيعه من قبل هاكر انتحل شخصية أخرى"، واعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السفارة الروسية في باريس تتابع الوضع.
وتعتقد الولايات المتحدة أن الرياضي الروسي كان يشارك في مفاوضات لدفع الفدية نيابة عن المجموعة.
من جانبه، نفى كاساتكين جميع التهم المنسوبة إليه.
فمع وصول كاساتكين إلى باريس في 23 حزيران - يونيو لخطبة صديقته، أوقفته السلطات الفرنسية وأمرت باحتجازه، ورفضت المحكمة طلب محاميه للإفراج عنه بكفالة.
عاش كاساتكين، 26 عاماً، ودرس في الولايات المتحدة، وتحديداً في جامعة ولاية بنسلفانيا، ولعب عدة مباريات في دوري كرة السلة الأميركي للجامعات (NCAA)، قبل عودته الى روسيا وانضمامه الى أندية محلية.




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رياضة

كرة القدم

دانييل كاساتكين

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