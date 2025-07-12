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ليفربول يحجب القميص رقم 20 تكريما لديوغو جوتا

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ليفربول يحجب القميص رقم 20 تكريما لديوغو جوتا
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كرة القدم

2025-07-12 | 03:32
ليفربول يحجب القميص رقم 20 تكريما لديوغو جوتا

أعلن نادي ليفربول رسميا إحالة القميص رقم 20 إلى التقاعد

أعلن نادي ليفربول رسميا إحالة القميص رقم 20 إلى التقاعد في جميع فئاته تكريما لنجمه الراحل ديوغو جوتا، الذي توفي مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير مأساوي في إسبانيا بتاريخ 3 تموز - يوليو، بعد اشتعال سيارتهما من طراز لامبورغيني عقب انفجار أحد الإطارات.
ووصف النادي هذه الخطوة بأنها "تحية فريدة للاعب فريد"، مشيرًا إلى أن جوتا حمل الرقم 20 "بفخر وتميّز"، وساهم في العديد من انتصارات الفريق.
ومساء الجمعة، زارت زوجة جوتا، روت كاردوسو، ملعب أنفيلد برفقة العائلة والأصدقاء، حيث استقبلهم مشجعو النادي برسائل مؤثرة، كما توجه لاعبو الفريق، ومن بينهم القائد فيرجيل فان دايك، من مقر التدريب إلى الملعب للمشاركة في وداع زميلهم.
وفي أول مباراة بعد الحادث، سيحيي ليفربول ذكرى جوتا وشقيقه خلال مواجهة بريستون الودية الأحد وستشمل المراسم دقيقة صمت، وعرض تحيات رقمية على الشاشات، ووضع إكليل من الزهور، وحمل اللاعبين شارات سوداء.
كما ستتضمن النشرة الرسمية للمباراة كلمات تأبينية، ومن المقرّر أن يواصل ليفربول استعداداته للموسم الجديد بمباريات في هونغ كونغ واليابان، قبل مواجهة كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية يوم 10 آب - أغسطس.


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ديوغو جوتا

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